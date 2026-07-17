Какую доплату к пенсии выплачивать больше не будут Сегодня 15:34 — Личные финансы

Какую доплату к пенсии выплачивать больше не будут

Доплату к пенсионным выплатам больше не будут предоставлять почетным донорам Украины.

Пенсионный фонд сообщает, что 26 января 2026 года утратили силу некоторые положения Закона № 931 , устанавливающего льготы за сдачу крови.

После указанной даты отменена надбавка к пенсии для доноров в размере 10% от базового прожиточного минимума.

Ранее благодаря этой доплате украинцы могли увеличить пенсию на 321 гривну ежемесячно.

Важно отметить, что надбавка донорам больше не будет выплачиваться тем, кто получил этот статус после 26 января. То есть все новые Почетные доноры не будут больше получать доплату, но для стариков она сохранится. Напомним, что для получения такого звания нужно хотя бы сорок раз сдать цельную кровь или шестьдесят раз — плазму.

Таким образом, в перечень тех, кому в Украине предоставляется надбавка к пенсии за сдачу крови, войдут уже получившие статус Почетного донора до 25 января 2026 года включительно. Им будут продолжать начислять доплату по старым правилам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.