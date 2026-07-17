Какую доплату к пенсии выплачивать больше не будут

Важно отметить, что надбавка донорам больше не будет выплачиваться тем, кто получил этот статус после 26 января. То есть все новые Почетные доноры не будут больше получать доплату, но для стариков она сохранится. Напомним, что для получения такого звания нужно хотя бы сорок раз сдать цельную кровь или шестьдесят раз — плазму.
Таким образом, в перечень тех, кому в Украине предоставляется надбавка к пенсии за сдачу крови, войдут уже получившие статус Почетного донора до 25 января 2026 года включительно. Им будут продолжать начислять доплату по старым правилам.