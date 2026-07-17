0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какую доплату к пенсии выплачивать больше не будут

Личные финансы
85
Какую доплату к пенсии выплачивать больше не будут
Какую доплату к пенсии выплачивать больше не будут
Доплату к пенсионным выплатам больше не будут предоставлять почетным донорам Украины.
Пенсионный фонд сообщает, что 26 января 2026 года утратили силу некоторые положения Закона № 931, устанавливающего льготы за сдачу крови.
После указанной даты отменена надбавка к пенсии для доноров в размере 10% от базового прожиточного минимума.
Ранее благодаря этой доплате украинцы могли увеличить пенсию на 321 гривну ежемесячно.
Читайте также
Важно отметить, что надбавка донорам больше не будет выплачиваться тем, кто получил этот статус после 26 января. То есть все новые Почетные доноры не будут больше получать доплату, но для стариков она сохранится. Напомним, что для получения такого звания нужно хотя бы сорок раз сдать цельную кровь или шестьдесят раз — плазму.
Таким образом, в перечень тех, кому в Украине предоставляется надбавка к пенсии за сдачу крови, войдут уже получившие статус Почетного донора до 25 января 2026 года включительно. Им будут продолжать начислять доплату по старым правилам.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems