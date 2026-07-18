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Украинцы все чаще выбирают гибридные авто: названы самые популярные модели

Технологии&Авто
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Toyota RAV4
Toyota RAV4
В Украине вырос спрос на гибридные легковые автомобили (HEV и PHEV). За январь-июнь украинцы приобрели 19,1 тыс. гибридов, что на 34% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Самые популярные гибриды на украинском рынке

По данным аналитиков, доля новых гибридов несколько снизилась. Если в прошлом году новые автомобили составили 61% всех регистраций, то в текущем году их доля сократилась до 51%.
Самым популярным новым гибридным автомобилем в Украине остается Toyota RAV4 — за шесть месяцев зарегистрировано 1770 таких авто.
Toyota RAV4
Toyota RAV4
В тройку лидеров также вошли Nissan Qashqai (601 авто) и Toyota Yaris Cross (511 авто).
Среди импортированных гибридных автомобилей с пробегом первенство у Ford Escape (555 авто).
Ford Escape
Ford Escape
Также в тройку самых популярных вошли Ford Fusion US (470 автомобилей) и Toyota Prius (460 автомобилей).
Ранее Finance.ua писал, что в течение I полугодия 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 62% украинского рынка новых легковушек. За аналогичный период в прошлом году этот показатель составлял 56,5%.
Наиболее популярны были бензиновые модели, им принадлежит 39,2% продаж новых авто, в прошлом году было 37,1%.
По материалам:
Finance.ua
Авторынок УкраиныАвтоУкравтопром
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