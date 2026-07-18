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Самые дешевые страны Европы для отдыха в 2026 году

Мир
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Где в Европе дешевле всего отдыхать в 2026 году: рейтинг стран по ценам
Где в Европе дешевле всего отдыхать в 2026 году: рейтинг стран по ценам, Фото: magnific
Стоимость гостиницы, еды и напитков могут существенно отличаться в зависимости от страны отдыха. Самой доступной для путешественников остается Турция, а самой дорогой — Франция.
Об этом пишет Euronews Business, проанализировавший данные Евростата относительно уровней цен на ряд товаров и услуг в семи самых популярных туристических направлениях Европы.

Где отдых обойдется дешевле всего

Аналитики отмечают, что эти данные не отображают фактическую стоимость отдыха, а показывают лишь средний уровень цен в каждой стране.
В популярных туристических локациях цены могут быть значительно выше. Например, стоимость номера в отеле в Афинах и на острове Кос будет существенно отличаться, хотя оба варианта учитываются при расчете среднего показателя для Греции.
По общему уровню цен самой дешевой страной Европы для отдыха признали Турцию. Если условный набор товаров и услуг в среднем по ЕС стоит 100 евро, то в Турции он обойдется примерно в 59,6 евро, то есть почти на 40% дешевле.
Самой дорогой оказалась Франция, где аналогичный набор стоит чуть дороже среднего показателя ЕС — 100,3 евро.
В перечень стран с ценами ниже среднеевропейских также вошли:
  • Италия — 97,1 евро;
  • Испания — 91,6 евро;
  • Греция — 87,4 евро;
  • Португалия — 86,6 евро;
  • Хорватия — 78,4 евро.

Где самые дешевые гостиницы и рестораны

Самыми выгодными для туристов по стоимости проживания и питания оказались отели и рестораны Португалии. В среднем цены там примерно на 26% ниже, чем в целом по странам ЕС.
Также относительно доступны Турция, Испания, Греция и Хорватия.
Франция и Италия возглавили рейтинг самых дорогих направлений по расходам на проживание и питание.
Цены в 7 самых популярных туристических направлениях Европы
Цены в 7 самых популярных туристических направлениях Европы

Где самые дешевые продукты и алкоголь

По стоимости продуктов Турция снова является самым выгодным направлением, в то же время цены на алкоголь здесь самые высокие. Если средняя продуктовая корзина в странах ЕС стоит 100 евро, то в Турции за нее придется заплатить всего 75,6 евро.
Франция самая дорогая, где аналогичный набор товаров обойдется в 107,9 евро.
По материалам:
Finance.ua
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