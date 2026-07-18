Самые дешевые страны Европы для отдыха в 2026 году Сегодня 16:19 — Мир

Где в Европе дешевле всего отдыхать в 2026 году: рейтинг стран по ценам, Фото: magnific

Стоимость гостиницы, еды и напитков могут существенно отличаться в зависимости от страны отдыха. Самой доступной для путешественников остается Турция, а самой дорогой — Франция.

Об этом пишет Euronews Business, проанализировавший данные Евростата относительно уровней цен на ряд товаров и услуг в семи самых популярных туристических направлениях Европы.

Где отдых обойдется дешевле всего

Аналитики отмечают, что эти данные не отображают фактическую стоимость отдыха, а показывают лишь средний уровень цен в каждой стране.

В популярных туристических локациях цены могут быть значительно выше. Например, стоимость номера в отеле в Афинах и на острове Кос будет существенно отличаться, хотя оба варианта учитываются при расчете среднего показателя для Греции.

На Finance.ua вы можете оформить туристическую страховку за границу за 5 минут ⚡

По общему уровню цен самой дешевой страной Европы для отдыха признали Турцию. Если условный набор товаров и услуг в среднем по ЕС стоит 100 евро, то в Турции он обойдется примерно в 59,6 евро, то есть почти на 40% дешевле.

Самой дорогой оказалась Франция, где аналогичный набор стоит чуть дороже среднего показателя ЕС — 100,3 евро.

В перечень стран с ценами ниже среднеевропейских также вошли:

Италия — 97,1 евро;

Испания — 91,6 евро;

Греция — 87,4 евро;

Португалия — 86,6 евро;

Хорватия — 78,4 евро.

Где самые дешевые гостиницы и рестораны

Самыми выгодными для туристов по стоимости проживания и питания оказались отели и рестораны Португалии. В среднем цены там примерно на 26% ниже, чем в целом по странам ЕС.

Также относительно доступны Турция, Испания, Греция и Хорватия.

Франция и Италия возглавили рейтинг самых дорогих направлений по расходам на проживание и питание.

Цены в 7 самых популярных туристических направлениях Европы

Где самые дешевые продукты и алкоголь

По стоимости продуктов Турция снова является самым выгодным направлением, в то же время цены на алкоголь здесь самые высокие. Если средняя продуктовая корзина в странах ЕС стоит 100 евро, то в Турции за нее придется заплатить всего 75,6 евро.

Франция самая дорогая, где аналогичный набор товаров обойдется в 107,9 евро.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.