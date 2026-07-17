Где лучше жить в 2026 году — мировой рейтинг (инфографика) Сегодня 16:03 — Мир

Глобус в руках

Швеция, Дания и Канада стали лидерами мирового рейтинга стран с лучшим качеством жизни в 2026 году. Исследование показывает не уровень ВВП или доходов населения, а то, как разные государства воспринимают люди во всем мире.

Об этом пишет Visual Capitalist

Рейтинг подготовили The Wharton School в рамках Best Countries Index 2026. Он базируется на опросе более 15 тысяч взрослых из 33 стран мира, которые оценивали 85 государств.

При формировании рейтинга учитывались следующие критерии:

доступность жизни,

возможности для трудоустройства,

комфорт для семей,

политическая стабильность,

общий уровень благосостояния.

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Европа стала лидером

Первое место заняла Швеция со 100 баллами. В первую десятку вошли преимущественно европейские страны, что свидетельствует об их сильной репутации благодаря стабильным институтам, качественным государственным услугам и высокому уровню доверия в обществе.

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Лучшей страной Америки стала Канада, занявшая третье место. Австралия стала единственным другим неевропейским государством, попавшим в первую десятку.

Авторы рейтинга также отмечают, что страны Северной Европы уже много лет возглавляют рейтинг самых счастливых стран мира, что подтверждает их высокую оценку по уровню жизни.

Соединенные Штаты оказались ниже всех других стран G7. По сравнению с 2018 годом страна потеряла десять позиций.

В исследовании отмечают, что международное восприятие качества жизни не всегда зависит от размера экономики или геополитического влияния государства.

Первая 20-ка стран по качеству жизни в 2026 году

Швеция — 100,0 Дания — 98,2 Канада — 95,0 Швейцария — 94,8 Финляндия — 92,4 Норвегия — 92,4 Нидерланды — 90,8 Австралия — 87,5 Германия — 82,9 Бельгия — 78,6 Австрия — 76,7 Новая Зеландия — 74,0 Великобритания — 73,7 Япония — 73,4 Люксембург — 69,9 Ирландия — 63,5 Сингапур — 61,6 Польша — 59,6 Испания — 56,7 Франция — 56,2

Ранее мы сообщали о 10 странах Европы с наивысшим уровнем благосостояния населения. Аналитики оценили уровень благосостояния стран Европы через ВВП на душу населения с учетом покупательной способности. В десятку вошли:

Люксембург; Ирландия; Нидерланды; Дания; Австрия; Германия; Бельгия; Швеция; Мальта; Финляндия.

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