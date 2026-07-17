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Где лучше жить в 2026 году — мировой рейтинг (инфографика)

Мир
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Глобус в руках
Глобус в руках
Швеция, Дания и Канада стали лидерами мирового рейтинга стран с лучшим качеством жизни в 2026 году. Исследование показывает не уровень ВВП или доходов населения, а то, как разные государства воспринимают люди во всем мире.
Об этом пишет Visual Capitalist.
Рейтинг подготовили The Wharton School в рамках Best Countries Index 2026. Он базируется на опросе более 15 тысяч взрослых из 33 стран мира, которые оценивали 85 государств.
При формировании рейтинга учитывались следующие критерии:
  • доступность жизни,
  • возможности для трудоустройства,
  • комфорт для семей,
  • политическая стабильность,
  • общий уровень благосостояния.

Европа стала лидером

Первое место заняла Швеция со 100 баллами. В первую десятку вошли преимущественно европейские страны, что свидетельствует об их сильной репутации благодаря стабильным институтам, качественным государственным услугам и высокому уровню доверия в обществе.
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Лучшей страной Америки стала Канада, занявшая третье место. Австралия стала единственным другим неевропейским государством, попавшим в первую десятку.
Авторы рейтинга также отмечают, что страны Северной Европы уже много лет возглавляют рейтинг самых счастливых стран мира, что подтверждает их высокую оценку по уровню жизни.
Где лучше жить в 2026 году — мировой рейтинг (инфографика)
Соединенные Штаты оказались ниже всех других стран G7. По сравнению с 2018 годом страна потеряла десять позиций.
В исследовании отмечают, что международное восприятие качества жизни не всегда зависит от размера экономики или геополитического влияния государства.
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Первая 20-ка стран по качеству жизни в 2026 году

  1. Швеция — 100,0
  2. Дания — 98,2
  3. Канада — 95,0
  4. Швейцария — 94,8
  5. Финляндия — 92,4
  6. Норвегия — 92,4
  7. Нидерланды — 90,8
  8. Австралия — 87,5
  9. Германия — 82,9
  10. Бельгия — 78,6
  11. Австрия — 76,7
  12. Новая Зеландия — 74,0
  13. Великобритания — 73,7
  14. Япония — 73,4
  15. Люксембург — 69,9
  16. Ирландия — 63,5
  17. Сингапур — 61,6
  18. Польша — 59,6
  19. Испания — 56,7
  20. Франция — 56,2
Ранее мы сообщали о 10 странах Европы с наивысшим уровнем благосостояния населения. Аналитики оценили уровень благосостояния стран Европы через ВВП на душу населения с учетом покупательной способности. В десятку вошли:
  1. Люксембург;
  2. Ирландия;
  3. Нидерланды;
  4. Дания;
  5. Австрия;
  6. Германия;
  7. Бельгия;
  8. Швеция;
  9. Мальта;
  10. Финляндия.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КанадаСША
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