Швеция, Дания и Канада стали лидерами мирового рейтинга стран с лучшим качеством жизни в 2026 году. Исследование показывает не уровень ВВП или доходов населения, а то, как разные государства воспринимают люди во всем мире.
Первое место заняла Швеция со 100 баллами. В первую десятку вошли преимущественно европейские страны, что свидетельствует об их сильной репутации благодаря стабильным институтам, качественным государственным услугам и высокому уровню доверия в обществе.
Ранее мы сообщали о 10 странах Европы с наивысшим уровнем благосостояния населения. Аналитики оценили уровень благосостояния стран Европы через ВВП на душу населения с учетом покупательной способности. В десятку вошли: