Монетный двор США начнет чеканить золотую монету с портретом Трампа Сегодня 18:00 — Мир

На новой монете стоимостью 1 доллар будет изображено лицо президента Дональда Трампа вместе с надписью «Мы верим в Бога»

Министерство финансов США в ближайшее время начнет производство новой долларовой монеты золотистого цвета с изображением президента Дональда Трампа. Ее выпуск посвящен 250-летию независимости Соединенных Штатов.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, передает The Wall Street Journal.

As America commemorates 250 years of independence, the @usmint will begin striking this new $1 gold coin to honor the enduring legacy of liberty and a lasting symbol of patriotism. Featuring President Trump, it celebrates the strength of American values, and the promise of a… pic.twitter.com/PEMrsGqOEA — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) July 15, 2026

На лицевой стороне монеты размещен портрет Дональда Трампа и надпись In God We Trust. По кругу также размещены слова Liberty и 1776−2026. На оборотной стороне изображен орел, держащий стрелы в одной лапе и оливковые ветви в другой.

Монета уже находится в производстве и чеканится в Филадельфии. Она должна поступить в продажу осенью 2026 года. Она не содержит золота, а только имеет покрытие с золотистым оттенком.

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Новая монета будет несколько больше монеты номиналом 25 центов и будет изготавливаться из сплава марганцевой латуни, что будет придавать ей золотистый цвет.

В то же время долларовая юбилейная монета не будет относиться к отдельным монетам из 24-каратного золота, которые Министерство финансов США традиционно продает за тысячи долларов.

Юристы спорят о законности дизайна

После обнародования планов выпуска монеты в прошлом году возникли вопросы соответствия такого решения американскому законодательству, которое традиционно ограничивает использование изображений живых персон на национальной валюте.

Согласно закону, принятому в 2020 году, Министерство финансов США может выпускать долларовые монеты в 2026 году в честь 250-летия страны с символикой, связанной с юбилеем. В то же время, законодательство США предусматривает, что на американской валюте и государственных ценных бумагах могут размещаться только портреты умерших людей. Такая практика начинается с колониальных времен и была введена как отказ от традиций британской монархии с изображением действующих правителей на монетах.

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Кроме того, закон 2020 года отдельно отмечает, что на обратной стороне юбилейных монет не могут использоваться портреты живых лиц, что также вызвало дискуссии о законности нового дизайна.

В Минфине США считают выпуск монеты законным

Скотт Бессент заявил, что дизайн монеты отвечает законодательству. По его словам, во время празднования 150-летия США уже выпускалась монета с изображением президента Келвина Кулиджа при его жизни, что создает соответствующий прецедент.

Окончательный дизайн отличается от варианта, который в январе рекомендовала Комиссия по изобразительному искусству США. Комиссия предлагала профильное изображение президента, в то время как финальный вариант предполагает портрет с прямым взглядом вперед. Окончательное решение о дизайне монеты принимал министр финансов США.

Исполняющая обязанности руководителя управления дизайна Монетного двора США Меган Салливан на заседании комиссии в январе сообщила, что юридический анализ был проведен как в Монетном дворе, так и в Министерстве финансов, и по его результатам было установлено, что выпуск монеты не противоречит законодательству.

Использование имени и изображения Трампа на государственной символике

После второго президентского срока Дональд Трамп и его союзники выступили за повторный выпуск государственных документов и платежных инструментов с использованием имени и изображения президента.

Среди таких инициатив памятный паспорт с изображением Трампа на внутренних страницах и добавление подписи на новые банкноты номиналом 100 долларов США. Также рассматриваются предложения по выпуску памятных монет из 24-каратного золота с изображением президента и юбилейных банкнот номиналом 250 долларов.

По словам Бессента, новая монета «символизирует силу американских ценностей и обещание государства, стремящегося сохранять свободу для всех».

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