Евросоюз не смог достичь согласия по вопросу санкций против рф — детали Сегодня 10:12 — Мир

Евросоюз не смог достичь согласия по вопросу санкций против рф — детали

В среду страны ЕС третий день подряд не смогли договориться о новом пакете санкций против россии, что заставило их временно заморозить верхний предел цен на российскую нефть еще на неделю.

Об этом пишет Politico

По словам двух дипломатов ЕС, послы отложили дальнейшие обсуждения до 22 июля, при этом договорившись временно сохранить верхний предел цен на нефть на уровне 44,10 доллара за баррель до 23 июля.

Вена предложила соглашение, в рамках которого австрийский банк «Райффайзен» получит компенсацию за то, что он называет незаконной экспроприацией его российских активов на сумму 2,44 млрд евро.

Отмечается, что это требование повлечет за собой арест и продажу замороженных российских активов в Австрии на сумму 2,1 млрд евро; в конечном счете эта собственность принадлежит компании, контролируемой российским олигархом Олегом Дерипаской, выигравшим от экспроприации активов «Райффайзена».

По словам сторонников этого плана, значительная часть возвращенных средств будет инвестирована в фонд обновления Украины. В долгосрочной перспективе Вена надеется, что этот шаг удержит Москву от захвата российскими дочерними компаниями предприятий из ЕС.

Хотя другие послы неохотно поддерживали эту идею, источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщили, что во вторник было найдено решение, однако они отказались предоставить дополнительные подробности. Издание пишет:

«Между тем Греция выразила обеспокоенность в связи с ранее введенными ограничениями ЕС на торговлю российским сжиженным природным газом после того, как в октябре 2025 года был согласован соответствующий запрет».

По словам источников, эти вопросы пока не решены.

Отмечается, что ранее в 21 пакет санкций были внесены изменения, в частности отказ от предложенного запрета на импорт российской рыбы и ослабление ограничений на выдачу виз бывшим российским военнослужащим.

Несмотря на неоднократные задержки, 21-й пакет мер в целом считается мощным. Он включает 250 новых списков лиц, причастных к военным действиям россии, а также предусматривает введение санкций против большего количества банков и судов, связанных с контрабандой нефти.

УНІАН По материалам:

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