Трамп представил дизайн нового паспорта США с собственным портретом Сегодня 11:41 — Мир

Окончательный вид документа еще не утвержден

В Соединенных Штатах был представлен концепт специального ограниченного выпуска паспортов, посвященных юбилею независимости государства.

Изображение опубликовал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Детали нового дизайна

На развороте паспорта — полнофигурный портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости и американского флага. Справа — сцена подписания Декларации независимости в 1776 году. Внизу — золотая подпись президента и надпись «United States of America», а также цифра 250 в честь юбилея.

У документа будет ограниченный тираж и будет выдаваться без доплаты при оформлении нового паспорта — пока не закончится серия.

В настоящее время продолжается дискуссия о том, какие именно графические элементы станут финальными.

Белый дом перенаправил запросы относительно официального статуса концепта в Госдепартамент США, который не предоставил окончательного подтверждения относительно утвержденного образца.

Концепт специального паспорта США

Как получить памятный документ

Памятные паспорта к 250-летию США были анонсированы еще в апреле как ограниченная серия документов с особым художественным оформлением обложек и внутренних страниц.

Основные факты о новых паспортах:

Как получить: Они будут выдаваться по умолчанию в Вашингтонском паспортном агентстве (Washington Passport Agency) для подающих документы на обновление лично.

Они будут выдаваться по умолчанию в Вашингтонском паспортном агентстве (Washington Passport Agency) для подающих документы на обновление лично. Альтернативы: Онлайн-заявки и обращения в другие паспортные агентства или консульства будут выдавать стандартные паспорта с текущим дизайном.

Онлайн-заявки и обращения в другие паспортные агентства или консульства будут выдавать стандартные паспорта с текущим дизайном. Контекст: В настоящее время внутренняя обложка паспортов США содержит изображение картины Перси Морана, посвященной написанию национального гимна страны, сопровождающегося соответствующими строчками из текста.

Ранее Finance.ua писал , что администрация президента США Дональда Трампа продвигает идею выпуска памятной банкноты номиналом 250 долларов с изображением действующего главы государства к 250-летию Соединенных Штатов, хотя такой шаг в настоящее время противоречит американскому законодательству.

Трампа хотят напечатать на долларах еще при жизни

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