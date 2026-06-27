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Трамп представил дизайн нового паспорта США с собственным портретом

Мир
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Окончательный вид документа еще не утвержден
Окончательный вид документа еще не утвержден
В Соединенных Штатах был представлен концепт специального ограниченного выпуска паспортов, посвященных юбилею независимости государства.
Изображение опубликовал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Детали нового дизайна

На развороте паспорта — полнофигурный портрет Трампа на фоне текста Декларации независимости и американского флага. Справа — сцена подписания Декларации независимости в 1776 году. Внизу — золотая подпись президента и надпись «United States of America», а также цифра 250 в честь юбилея.
У документа будет ограниченный тираж и будет выдаваться без доплаты при оформлении нового паспорта — пока не закончится серия.
В настоящее время продолжается дискуссия о том, какие именно графические элементы станут финальными.
Белый дом перенаправил запросы относительно официального статуса концепта в Госдепартамент США, который не предоставил окончательного подтверждения относительно утвержденного образца.
Концепт специального паспорта США
Концепт специального паспорта США

Как получить памятный документ

Памятные паспорта к 250-летию США были анонсированы еще в апреле как ограниченная серия документов с особым художественным оформлением обложек и внутренних страниц.
Основные факты о новых паспортах:
  • Как получить: Они будут выдаваться по умолчанию в Вашингтонском паспортном агентстве (Washington Passport Agency) для подающих документы на обновление лично.
  • Альтернативы: Онлайн-заявки и обращения в другие паспортные агентства или консульства будут выдавать стандартные паспорта с текущим дизайном.
  • Контекст: В настоящее время внутренняя обложка паспортов США содержит изображение картины Перси Морана, посвященной написанию национального гимна страны, сопровождающегося соответствующими строчками из текста.
Ранее Finance.ua писал, что администрация президента США Дональда Трампа продвигает идею выпуска памятной банкноты номиналом 250 долларов с изображением действующего главы государства к 250-летию Соединенных Штатов, хотя такой шаг в настоящее время противоречит американскому законодательству.
Трампа хотят напечатать на долларах еще при жизни
Трампа хотят напечатать на долларах еще при жизни
По материалам:
РБК-Україна
СШАТрамп
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