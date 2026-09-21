Кто возглавлял рейтинг самых богатых людей мира за последние 40 лет (инфографика) Сегодня 08:03 Чемодан с деньгами

За последние 40 лет звание самого богатого человека мира несколько раз переходило к представителям совершенно разных отраслей — от японской недвижимости до американских технологических компаний. В то же время рос и масштаб наибольшего состояния: если в 1987 году состояние лидера с поправкой на инфляцию составляло около $58 млрд, то в 2026 году состояние самого богатого человека в рейтинге достигло сотен миллиардов долларов.

Со ссылкой на Visual Capitalist рассказываем, как за четыре десятилетия менялись богатейшие люди мира и источники их состояния.

Кто возглавлял рейтинг больше десятилетия

Чаще всего первое место в 40-летней истории рейтинга Forbes занимал соучредитель Microsoft Билл Гейтс. Он возглавлял ежегодный список самых богатых людей мира 18 раз, в том числе на протяжении 13 лет — с 1995 по 2007 год.

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До него лидерами рейтинга в основном становились представители японского бизнеса. Так, Йошиаки Цуцумы занимал первое место в шести из восьми ежегодных рейтингов в период с 1987 по 1994 год. Еще в 1991 и 1992 годах список возглавлял магнат недвижимости Тайкичиро Мори.

Состояние Цуцумы в 1987 году с поправкой на инфляцию оценивалось примерно в $58 млрд. Основой его богатства была бизнес-империя Seibu, владевшая значительными активами в сфере железной дороги и недвижимости по всей Японии.

Таким образом, в конце 1980-х наибольшее состояние было тесно связано с японским рынком недвижимости и его стремительным ростом. Однако уже в середине 1990-х ситуация изменилась: Билл Гейтс вышел на первое место, что стало символом перехода от недвижимости к технологиям как главному источнику крупнейшего частного состояния.

Илон Маск вывел масштаб состояния на новый уровень

В последующие десятилетия к списку источников наибольшего состояния добавились электронная коммерция, телекоммуникации, предметы роскоши, электромобили и космические технологии.

К примеру, Джефф Безос четыре года подряд возглавлял ежегодный рейтинг Forbes — с 2018 по 2021 год. В 2021 году его состояние с поправкой на инфляцию составило около $215 млрд.

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В 2022 году первое место занял Илон Маск с состоянием около $246 млрд. В 2023 и 2024 годах лидером был Бернар Арно и его семья, после чего Маск вернулся на первое место в 2025 году.

В ежегодном рейтинге Forbes за 2026 год состояние Маска оценивалось в рекордные $839 млрд. Для сравнения, состояние второго номера рейтинга — Ларри Пейджа — составляло $257 млрд.

В то же время оценка состояния Маска может существенно изменяться в зависимости от стоимости его активов. Например, в марте 2026 года Forbes оценивал его состояние в $839 млрд, тогда как в сентябре в режиме реального времени оценка достигла $923 млрд. Для сравнения масштабов, в июне состояние Маска ненадолго оценивалось в $1,45 трлн после листинга SpaceX, однако со временем.

Такие колебания объясняются тем, что значительная часть состояния миллиардеров связана с ценами на акции и другими активами. Поэтому их оценка может заметно изменяться даже в течение нескольких месяцев.