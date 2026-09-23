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ЕС продлит персональные санкции на три года, но из списка изъяли «определенных лиц»

Мир
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Санкции продлили еще на три года
Санкции продлили еще на три года
Совет Европейского Союза продлил еще на 36 месяцев действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из санкционного списка исключили двух российских олигархов.
Об этом говорится в заявлении Совета Европейского Союза, передает «Европейская правда».
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Санкции продлили еще на три года

В настоящее время ограничительные меры ЕС распространяются более чем на 3 тысячи физических и юридических лиц. Они предусматривают запрет на въезд для физических лиц, замораживание активов, а также запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, внесенным в санкционный список.
«В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список трех физических лиц и одного юридического лица, а также исключить из списка трех умерших людей», — говорится в заявлении Совета ЕС.
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Фамилии людей, в отношении которых санкции решили не продлевать, не указаны. Однако, по данным издания, двое из них являются российскими олигархами. Это Михаил Фридман и Алишер Усманов. Именно из-за дискуссии вокруг их исключения решение о продлении санкций затянулось.
Кто третий человек, пока не известно, но есть данные, что его исключение связано с выигранным судом.
Ранее санкции продлевали всего на полгода. Нынешнее решение продлить их на три года стало следствием компромисса, согласно которому Фридман и Усманов были исключены из списков.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
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«Москва празднует, потому что получила то, к чему стремилась: ощущение безнаказанности, унижение ЕС и раздор среди европейцев», — написал Сибига.
В то же время, глава МИД предложил странам ЕС альтернативный вариант — ввести санкции против этих лиц на национальном уровне.
«Но еще есть способ испортить празднование в Москве. Я призываю все государства-члены ЕС немедленно объявить, что они введут свои национальные санкции против этих двух лиц», — заявил министр.
Президент Владимир Зеленский также раскритиковал решение ЕС снять санкции с отдельных российских олигархов, назвав такой шаг «самоубийственным и контрпродуктивным».
«В то время как россия наносит жестокие удары по нашим людям и даже сейчас, во время Генассамблеи, продолжаются воздушные тревоги во многих регионах из-за дронов и баллистики, сигналы о снятии санкций с отдельных российских олигархов выглядят самоубийственно и контрпродуктивно. Войны завершаются решимостью и силой, а не уступками для приближенных агрессора. Благодарен Урсуле (Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии — Ред.) за готовность поработать над включением дополнительных российских фамилий в санкционные списки ЕС. Именно такие шаги приближают достойный мир и гарантированную безопасность», — отметил Зеленский.
По материалам:
Європейська правда
СанкцииЕС
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