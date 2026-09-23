ЕС продлит персональные санкции на три года, но из списка изъяли «определенных лиц» Сегодня 11:02 — Мир Санкции продлили еще на три года

Совет Европейского Союза продлил еще на 36 месяцев действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из санкционного списка исключили двух российских олигархов.

Об этом говорится в заявлении Совета Европейского Союза, передает «Европейская правда».

Санкции продлили еще на три года

В настоящее время ограничительные меры ЕС распространяются более чем на 3 тысячи физических и юридических лиц. Они предусматривают запрет на въезд для физических лиц, замораживание активов, а также запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям, внесенным в санкционный список.

«В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список трех физических лиц и одного юридического лица, а также исключить из списка трех умерших людей», — говорится в заявлении Совета ЕС.

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Фамилии людей, в отношении которых санкции решили не продлевать, не указаны. Однако, по данным издания, двое из них являются российскими олигархами. Это Михаил Фридман и Алишер Усманов. Именно из-за дискуссии вокруг их исключения решение о продлении санкций затянулось.

Кто третий человек, пока не известно, но есть данные, что его исключение связано с выигранным судом.

Ранее санкции продлевали всего на полгода. Нынешнее решение продлить их на три года стало следствием компромисса, согласно которому Фридман и Усманов были исключены из списков.

Реакция Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

«Москва празднует, потому что получила то, к чему стремилась: ощущение безнаказанности, унижение ЕС и раздор среди европейцев», — написал Сибига.

В то же время, глава МИД предложил странам ЕС альтернативный вариант — ввести санкции против этих лиц на национальном уровне.

«Но еще есть способ испортить празднование в Москве. Я призываю все государства-члены ЕС немедленно объявить, что они введут свои национальные санкции против этих двух лиц», — заявил министр.

Президент Владимир Зеленский также раскритиковал решение ЕС снять санкции с отдельных российских олигархов, назвав такой шаг «самоубийственным и контрпродуктивным».