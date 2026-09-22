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Нью-Йорк усиливает контроль за ИИ: разработчиков обяжут зарегистрироваться в штате

Мир
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Закон RAISE – это закон Нью-Йорка о безопасности искусственного интеллекта
Закон RAISE – это закон Нью-Йорка о безопасности искусственного интеллекта
Нью-Йорк готовится к запуску нового механизма контроля над разработчиками передовых систем искусственного интеллекта. Губернатор штата Кэти Хочул объявила, что с ноября компании начнут зарегистрироваться для подготовки к исполнению Закона RAISE, который вступит в силу в январе.
Об этом сообщает Politico.

Кого касается закон

Закон RAISE — это закон Нью-Йорка о безопасности искусственного интеллекта. Он касается, прежде всего, крупных компаний, которые создают самые мощные ИИ-модели. Эти компании обяжут:
  • обнародовать правила, по которым они обеспечивают безопасность своих ИИ-моделей;
  • сообщать власти в течение 72 часов, если произошел серьезный инцидент;
  • регулярно проверять, могут ли их модели нанести масштабный ущерб;
  • сообщать о возможных катастрофических рисках.
За реализацию закона будет отвечать новое управление цифровых инноваций, управления, добродетели и доверия (DIGIT). Первым сотрудником ведомства станет Марк Гилман — бывший главный юрисконсульт и руководитель по вопросам соблюдения требований компании Theta Lake, специализирующейся на безопасности и комплаенсе в сфере ИИ.

Бюджет на реализацию проекта

В бюджете штата на реализацию RAISE заложено $10,4 млн. Деньги пойдут на разработку ІТТ-систем и формирование команды, которая будет контролировать соблюдение новых требований.
Кэти Хочул считает, что Нью-Йорк должен усиливать собственные меры в сфере безопасности ИИ на фоне неопределенности федерального регулирования. В то же время администрация штата пока не уточняла, какой будет окончательная численность нового офиса.
По материалам:
Mind
ИИ
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