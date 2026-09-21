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Каллас анонсировала новые санкции ЕС против рф

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Каллас анонсировала новые санкции ЕС против рф
Каллас анонсировала новые санкции ЕС против рф
Европейский Союз введет санкции против лиц, причастных к проведению так называемых выборов в Государственную думу россии на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети Х.

ЕС введет санкции против причастных к проведению «выборов»

Как отметила глава европейской дипломатии, выборы стали очередным серьезным ударом по российской демократии.
«Их результат никогда не вызывал сомнений. Кремль подавил инакомыслие, запретил деятельность единственной зарегистрированной партии, выступавшей против войны в Украине, и не допустил международных наблюдателей за выборами», — добавила она.
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По словам Каллас, в россии осталась только «имитация демократии».
«Я предложила принять меры против тех, кто способствует проведению этих фиктивных выборов на оккупированных территориях Украины», — подчеркнула она.
Как известно, в россии и на оккупированных ею территориях Украины с 18 по 20 сентября проходили парламентские «выборы». Международные наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях во время избирательного процесса в стране-агрессоре.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что президент США подписал законопроект об «адских санкциях» против россии имени покойного сенатора Линдси Грэма.
По материалам:
Європейська правда
СанкцииЕСКаллас
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