Skoda выпустила электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото) — Finance.ua
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Skoda выпустила электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото)

Технологии&Авто
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Skoda выпустила электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото)
Skoda выпустила электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото), Фото: Skoda
Электромобиль Skoda Enyaq 2025 года получил коммерческую модификацию Cargo. Кроссовер превратили в грузовой фургон. Новый автомобиль уже начали продавать в Великобритании по цене от 46 125 фунтов стерлингов ($62 200).
Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.
Фургон Skoda Enyaq Cargo был создан вместе с британской компанией Strong Plastic Products Ltd.
Уже изготовлена первая пробная партия из 70 электрокаров, которые будет использовать энергетическая компания из Великобритании.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Внешне новый Skoda Enyaq Cargo почти не отличается от стандартного электрокроссовера, разве что вместо задних окон установили пластиковые заглушки.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
В салоне Skoda Enyaq убрали задние сиденья и оборудовали грузовой отсек объемом 1700 л. Доступ у него происходит через боковую или заднюю дверь.
Внутри есть органайзер для грузов и крюки для их фиксации, а от водительского места багажник отделен перегородкой.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Электромобиль Skoda Enyaq Cargo предлагают в версиях мощностью 286 л.с. с передним или полным приводом. В первом случае запас хода составляет 578 км, во втором — 534 км.
По материалам:
Фокус
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