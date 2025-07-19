Skoda выпустила электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото) — Finance.ua

Skoda выпустила электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото) Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Skoda выпустила электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото), Фото: Skoda

Электромобиль Skoda Enyaq 2025 года получил коммерческую модификацию Cargo. Кроссовер превратили в грузовой фургон. Новый автомобиль уже начали продавать в Великобритании по цене от 46 125 фунтов стерлингов ($62 200).

Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Фургон Skoda Enyaq Cargo был создан вместе с британской компанией Strong Plastic Products Ltd.

Уже изготовлена первая пробная партия из 70 электрокаров, которые будет использовать энергетическая компания из Великобритании.

Фото: Skoda

Внешне новый Skoda Enyaq Cargo почти не отличается от стандартного электрокроссовера, разве что вместо задних окон установили пластиковые заглушки.

Фото: Skoda

В салоне Skoda Enyaq убрали задние сиденья и оборудовали грузовой отсек объемом 1700 л. Доступ у него происходит через боковую или заднюю дверь.

Внутри есть органайзер для грузов и крюки для их фиксации, а от водительского места багажник отделен перегородкой.

Фото: Skoda

Электромобиль Skoda Enyaq Cargo предлагают в версиях мощностью 286 л.с. с передним или полным приводом. В первом случае запас хода составляет 578 км, во втором — 534 км.

Фокус По материалам:

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