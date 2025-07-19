Skoda выпустила электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото) — Finance.ua

Skoda выпустила электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото)
Электромобиль Skoda Enyaq 2025 года получил коммерческую модификацию Cargo. Кроссовер превратили в грузовой фургон. Новый автомобиль уже начали продавать в Великобритании по цене от 46 125 фунтов стерлингов ($62 200).
Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.
Фургон Skoda Enyaq Cargo был создан вместе с британской компанией Strong Plastic Products Ltd.
Уже изготовлена первая пробная партия из 70 электрокаров, которые будет использовать энергетическая компания из Великобритании.
Внешне новый Skoda Enyaq Cargo почти не отличается от стандартного электрокроссовера, разве что вместо задних окон установили пластиковые заглушки.
В салоне Skoda Enyaq убрали задние сиденья и оборудовали грузовой отсек объемом 1700 л. Доступ у него происходит через боковую или заднюю дверь.
Внутри есть органайзер для грузов и крюки для их фиксации, а от водительского места багажник отделен перегородкой.
Электромобиль Skoda Enyaq Cargo предлагают в версиях мощностью 286 л.с. с передним или полным приводом. В первом случае запас хода составляет 578 км, во втором — 534 км.
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