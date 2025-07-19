Мировые продажи электромобилей выросли на 24% — Finance.ua

Мировые продажи электромобилей выросли на 24% Сегодня 06:10 — Технологии&Авто

Мировые продажи электромобилей выросли на 24%

Мировые продажи электромобилей и гибридов с подзарядкой от сети в июне выросли на 24% по сравнению с прошлым годом на фоне того, как переход на электромобили сохранил динамику в Китае и Европе.

Об этом сообщила исследовательская компания Rho Motion, сообщает Reuters.

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Тем не менее, продажа электромобилей в США снизилась на 1% за месяц, и в этом году им будет сложно восстановиться после того, как законопроект президента США Дональда Трампа о расходах сократил налоговые льготы раньше, чем ожидалось, заявил менеджер по данным Rho Motion Чарльз Лестер.

Северная Америка, которая также пострадала от замедления продаж в Канаде, впервые отстала от стран «остального мира», включая развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, отметил Лестер.

Мировые показатели

По данным Rho Motion, мировые продажи электромобилей и гибридов с подзарядкой в июне выросли до 1,8 млн единиц.

Продажи в Китае выросли на 28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 1,11 млн автомобилей.

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В Европе продажи выросли на 23%, достигнув примерно 390 000 единиц, в то время как в Северной Америке продажи упали на 9%, превысив 140 000.

Продажи в других странах мира выросли на 43%, превысив 140 тысяч автомобилей.

«В последние несколько месяцев появились сообщения о возможном замедлении темпов роста в Китае» из-за того, что в некоторых городах заканчиваются субсидии", — сказал Лестер.

Он добавляет, что в целом ожидается, что во второй половине года будет доступно больше субсидий. Это приведет к «значительному росту» объемов продаж до конца года.

Мировые автопроизводители столкнулись с 25%-й импортной пошлиной в США, втором по величине автомобильном рынке мира, из-за чего многие из них отозвали свои прогнозы на 2025 год.

В Европе стимулы для розничных покупателей и покупателей для автопарков на ключевых рынках, таких как Германия и Испания, а также ожидаемая доступность недорогих электромобилей будут поддерживать продажи электромобилей во второй половине года, пишет издание.

Хотя некоторые из самых успешных электромобилей в сегменте малолитражных автомобилей производятся европейскими автопроизводителями, такими как Volkswagen и Renault, автомобили китайских брендов, включая BYD, завоевывают долю рынка на континенте и стимулируют рост на развивающихся рынках, отметил Лестер.

УНН По материалам:

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