Какую помощь могут получить одинокие родители — Finance.ua

Какую помощь могут получить одинокие родители Сегодня 17:35 — Казна и Политика

Какую помощь могут получить одинокие родители

Государство поддерживает отдельных матерей и родителей, оказывая помощь детям до 18 лет, а также до 23 лет — если ребенок учится по дневной или дуальной форме.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Винницкой области.

Кто может получить помощь

Одинокие матери (не состоят в браке).

Одинокие усыновители, если в документах о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери) или он внесен по указанию одного из родителей/усыновителя.

Мать или отец в случае смерти одного из родителей, если не назначена пенсия или иная соцпомощь в связи с потерей кормильца.

Размер помощи

Помощь предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на 1 человека за предыдущие 6 месяцев.

Прожиточный минимум в 2025 году составляет:

Дети до 6 лет — 2563 грн.

Дети от 6 до 18 лет — 3196 грн.

Дети от 18 до 23 лет (при условии обучения на дневной форме обучения) — 3028 грн.

Какие документы нужны

Заявление

Документ, устанавливающий личность.

Декларация о доходах и имущественном положении.

Справка о доходах (если в декларации есть сведения, которых нет в госреестрах).

Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка.

Свидетельство о рождении ребенка.

Где можно подать документы

Через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины.

Через ЦПАУ.

В сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Онлайн — через портал «Дія».

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.