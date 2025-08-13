Какую помощь могут получить одинокие родители — Finance.ua
Какую помощь могут получить одинокие родители

Казна и Политика
15
Государство поддерживает отдельных матерей и родителей, оказывая помощь детям до 18 лет, а также до 23 лет — если ребенок учится по дневной или дуальной форме.
Об этом напоминает Пенсионный фонд Винницкой области.

Кто может получить помощь

  • Одинокие матери (не состоят в браке).
  • Одинокие усыновители, если в документах о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери) или он внесен по указанию одного из родителей/усыновителя.
  • Мать или отец в случае смерти одного из родителей, если не назначена пенсия или иная соцпомощь в связи с потерей кормильца.

Размер помощи

Помощь предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на 1 человека за предыдущие 6 месяцев.
Прожиточный минимум в 2025 году составляет:
  • Дети до 6 лет — 2563 грн.
  • Дети от 6 до 18 лет — 3196 грн.
  • Дети от 18 до 23 лет (при условии обучения на дневной форме обучения) — 3028 грн.
Какие документы нужны
  • Заявление
  • Документ, устанавливающий личность.
  • Декларация о доходах и имущественном положении.
  • Справка о доходах (если в декларации есть сведения, которых нет в госреестрах).
  • Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка.
Свидетельство о рождении ребенка.
Где можно подать документы
Через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины.
  • Через ЦПАУ.
  • В сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
  • Онлайн — через портал «Дія».
