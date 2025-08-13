Какую помощь могут получить одинокие родители — Finance.ua

Какую помощь могут получить одинокие родители
Государство поддерживает отдельных матерей и родителей, оказывая помощь детям до 18 лет, а также до 23 лет — если ребенок учится по дневной или дуальной форме.
Об этом напоминает Пенсионный фонд Винницкой области.
Кто может получить помощь
- Одинокие матери (не состоят в браке).
- Одинокие усыновители, если в документах о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери) или он внесен по указанию одного из родителей/усыновителя.
- Мать или отец в случае смерти одного из родителей, если не назначена пенсия или иная соцпомощь в связи с потерей кормильца.
Размер помощи
Помощь предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на 1 человека за предыдущие 6 месяцев.
Прожиточный минимум в 2025 году составляет:
- Дети до 6 лет — 2563 грн.
- Дети от 6 до 18 лет — 3196 грн.
- Дети от 18 до 23 лет (при условии обучения на дневной форме обучения) — 3028 грн.
Какие документы нужны
- Заявление
- Документ, устанавливающий личность.
- Декларация о доходах и имущественном положении.
- Справка о доходах (если в декларации есть сведения, которых нет в госреестрах).
- Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка.
Свидетельство о рождении ребенка.
Где можно подать документы
Через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины.
- Через ЦПАУ.
- В сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
- Онлайн — через портал «Дія».
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник, который будет помогать поступать разумно с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте самый полезный контент от нас!
Рассылка Finance.ua о деньгах
Поделиться новостью
Также по теме
Какую помощь могут получить одинокие родители
Объем IT-услуг составляет почти половину всего экспорта Украины (инфографика)
Президент назвал страны-приоритеты для введения множественного гражданства
Президент анонсировал изменения в высшем образовании Украины: зимнее поступление и повышение стипендий
В столице потратят 8 млн грн на модернизацию базы культурных памятников
Новый рекорд «таможенного безвиза»: в июле более 8,3 тыс. транзитных деклараций Т1