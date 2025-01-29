НАПК в прошлом году обнаружило в декларациях должностных лиц недостоверные сведения на 3,8 миллиарда — Finance.ua

НАПК в прошлом году обнаружило в декларациях должностных лиц недостоверные сведения на 3,8 миллиарда Сегодня 12:21 — Криминал

НАПК в прошлом году обнаружило в декларациях должностных лиц недостоверные сведения на 3,8 миллиарда

За прошлый год Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило в декларациях недостоверные сведения на 3,8 млрд грн. Были зафиксированы признаки незаконного обогащения на 192 млн гривен.

Об этом сообщили в НАПК

В прошлом году агентство начало 1050 полных проверок деклараций, из которых завершили 715. Они были отобраны по риск-ориентированному подходу.

В 353 декларациях выявили недостоверные сведения на 3,8 млрд грн, признаки незаконного обогащения на 192,1 млн грн и необоснованность активов более чем на 47 млн ​​грн. Таким образом, признаки недостоверных сведений обнаружили в каждой второй из проверенных деклараций.

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В компетентные органы уже направили 228 обоснованных заключений относительно выявления признаков правонарушений, предусмотренных статьями 368−5 и 366−2 УК (Незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации), и еще 85 — по ч. 4 ст. 172−6 КУоАП (Нарушение требований финансового контроля).

На рассмотрение суда НАПК направило 12 административных протоколов за недостоверное декларирование, а в Специализированную антикоррупционную прокуратуру передано десять материалов по установленным признакам необоснованности активов.

Наибольшие суммы недостоверных сведений обнаружены в декларациях следующих должностных лиц:

бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА — более 130 млн грн в декларации за 2021 год;

заместителя начальника Регионального сервисного центра Главного сервисного центра МВД в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — более 100,9 млн грн в декларации за 2021 год и более 48,8 млн грн в декларации за 2022 год;

бывшего заместителя начальника отдела Закарпатской таможни — более 306,9 млн грн в декларации за 2023 год, свыше 286 млн грн — за 2022;

бывшего председателя Белгород-Днестровского районного совета Одесской области — более 59,6 млн грн в декларации за 2021 год;

бывшего депутата Обуховского районного совета Киевской области — почти на 373 млн грн в декларации за 2022 год;

депутата Каменец-Подольского городского совета Хмельницкой области более 253 млн грн — в декларации за 2021 год и более 252 млн грн — за 2022-й.

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По всем шести фактам правоохранители начали уголовное производство.

К административной ответственности по ч. 4 ст. 172−6 Кодекса Украины об административных правонарушениях на основании результатов полных проверок деклараций в прошлом году суды привлекли к ответственности семь человек.

Еще одно лицо признали виновным в совершении правонарушения, но освободили от ответственности на основании ст. 22 (малозначность правонарушения) КУоАП.

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