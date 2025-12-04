Ввозили авто под видом гумпомощи для ВСУ: во Львовской области разоблачили схему
Во Львовской области разоблачили группу лиц, которые ввозили подержанные автомобили в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины, а затем продавали их через онлайн-площадки.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, в группу лиц, задействованных в контрабанде транспортных средств, входили руководители нескольких благотворительных фондов и организаций.
При пересечении границы Украины участники схемы декларировали автомобили как гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, подавали на таможню документы с ложными данными и получали льготный режим ввоза.
На самом же деле автомобили предназначались для продажи третьим лицам через специализированные платформы онлайн-объявлений.
В ходе контрольной закупки детективы приобрели один из таких автомобилей, ввезенный как «гуманитарный». Оплату получил человек, который не занимался благотворительной деятельностью.
В рамках уголовного производства проведены обыски по месту жительства фигурантов, на территории разборки автомобилей и транспортных средств. Изъято имущество более чем на 4,3 млн грн, в том числе почти 3 млн грн наличных средств, 4 автомобиля, а также имитационные купюры на сумму 9500 долларов США.
