Ввозили авто под видом гумпомощи для ВСУ: во Львовской области разоблачили схему Сегодня 03:50 — Криминал

Ввозили авто под видом гумпомощи для ВСУ: во Львовской области разоблачили схему

Во Львовской области разоблачили группу лиц, которые ввозили подержанные автомобили в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины, а затем продавали их через онлайн-площадки.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, в группу лиц, задействованных в контрабанде транспортных средств, входили руководители нескольких благотворительных фондов и организаций.

При пересечении границы Украины участники схемы декларировали автомобили как гуманитарную помощь для Вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, подавали на таможню документы с ложными данными и получали льготный режим ввоза.

Читайте также Правоохранители разоблачили миллионные хищения на отоплении и водоснабжении Донбасса

На самом же деле автомобили предназначались для продажи третьим лицам через специализированные платформы онлайн-объявлений.

В ходе контрольной закупки детективы приобрели один из таких автомобилей, ввезенный как «гуманитарный». Оплату получил человек, который не занимался благотворительной деятельностью.

В рамках уголовного производства проведены обыски по месту жительства фигурантов, на территории разборки автомобилей и транспортных средств. Изъято имущество более чем на 4,3 млн грн, в том числе почти 3 млн грн наличных средств, 4 автомобиля, а также имитационные купюры на сумму 9500 долларов США.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.