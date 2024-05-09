Вывод 519 млн гривен из банка «Финансы и Кредит»: олигарху Жеваго и его трем сообщникам объявили новое подозрение — Finance.ua

Вывод 519 млн гривен из банка «Финансы и Кредит»: олигарху Жеваго и его трем сообщникам объявили новое подозрение Сегодня 18:30 — Криминал

Государственное бюро расследований объявило новое подозрение бывшему акционеру банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константину Жеваго, бывшему председателю правления банка и его двум заместителям.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Установлено, что Жеваго в мае 2007 года — октябре 2010-го сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО «Банк «Финансы и Кредит» и другие приближенные к нему лица.

Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит в АО Банк «Финансы и Кредит», что было сделано в нарушение правил кредитования. Эти деньги были выведены на другие оффшорные компании олигарха.

Ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010—2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком. Дополнительные соглашения систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выдаваемый банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога.

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Таким образом, участники группы вывели из банка 519 млн гривен, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общий убыток АО «Банк «Финансы и Кредит» в результате кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн.

ГБР уведомило о подозрении Жеваго в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

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Бывший председатель правления банка и его два заместителя подозреваются в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, что ранее ГБР уведомило о подозрении Жеваго и ряд руководителей банка по другому факту — организация растраты 113 млн долларов США финансового учреждения.

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