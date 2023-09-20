Арестованный вертолет Жеваго передали военным — Finance.ua
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Арестованный вертолет Жеваго передали военным

Казна и Политика
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Арестованный благодаря ГБР вертолет экс-нардепа и акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
По решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Это воздушное судно принадлежало юридическому лицу, подконтрольному бывшему депутату. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.
Напомним, в рамках расследования уголовного производства Жеваго было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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