Арестованный вертолет Жеваго передали военным — Finance.ua

Арестованный вертолет Жеваго передали военным Сегодня 19:25 — Казна и Политика

Арестованный благодаря ГБР вертолет экс-нардепа и акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.

Фото: dbr.gov.ua

Это воздушное судно принадлежало юридическому лицу, подконтрольному бывшему депутату. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.

Напомним, в рамках расследования уголовного производства Жеваго было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.

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Українська правда По материалам:

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