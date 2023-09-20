Арестованный вертолет Жеваго передали военным — Finance.ua

Арестованный вертолет Жеваго передали военным
Арестованный благодаря ГБР вертолет экс-нардепа и акционера банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
По решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.
Это воздушное судно принадлежало юридическому лицу, подконтрольному бывшему депутату. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины.
Напомним, в рамках расследования уголовного производства Жеваго было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.
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