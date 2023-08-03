Взятка в $2,7 млн ​​главе Верховного Суда: САП и НАБУ объявили о подозрении олигарху Жеваго — Finance.ua
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Взятка в $2,7 млн ​​главе Верховного Суда: САП и НАБУ объявили о подозрении олигарху Жеваго

Фондовый рынок
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Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро уведомили о подозрении в даче взятки главе и судьям Верховного Суда владельцу группы «Финансы и кредит» — олигарху Константину Жеваго.
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Правоохранители установили наличие контактов бизнесмена-владельца группы «Финансы и кредит» с одним из адвокатов адвокатского объединения, которое использовалось в качестве «бэкофиса» для маскировки преступной деятельности в Верховном Суде.
Адвокат исполнил роль «посредника» в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного Суда для принятия судебного решения в интересах бизнесмена.
В 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако им было отказано в удовлетворении требований.
В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.
«Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом „бэкофиса“ в Верховном Суде. В течение марта-апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн ​​долл. США (1,8 млн долларов США — судьям Верховного Суда, остальное — в качестве „оплаты“ посреднических услуг)», — добавили в САП.
Уже 19 апреля Верховный Суд принял решение в пользу бизнесмена.
По материалам:
Економічна Правда
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