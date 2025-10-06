0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Производители БпЛА и нефтяной сектор: Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии

18
Производители БпЛА и нефтяной сектор: Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии
Производители БпЛА и нефтяной сектор: Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении и продлении санкций. В обновленные списки вошли физические и юридические лица, связанные с российским военно-промышленным комплексом, нефтяным сектором и подсанкционными олигархами.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
«Указы продолжают комплексную политику Украины, направленную на ослабление военно-экономической машины россии и недопущение влияния рф на стратегические сферы Украинского государства. В этом месяце должна ускориться работа над синхронизацией украинских санкций в юрисдикциях партнеров. Кроме того, Украина рассчитывает на как можно более скорое принятие действительного пакета Зеленский.
Читайте также
Первым указом введены ограничения против 33 физических и 27 юридических лиц. Они направлены на ослабление военно-промышленного потенциала россии и недопущение доступа к критическим технологиям.
Под санкции попали компании, производящие дроны, авиационные двигатели, оптические приборы, а также поставщики иностранных технологий в россию в обход санкций. Среди них:
  • Хардберри Русфактор — производитель беспилотников, систем противодействия БпЛА и нейросетевых технологий для автоматического целеуказания;
  • завод «Юпитер» — производитель оптических приборов, прицелов и микрооптики для стрелкового оружия;
  • оптико-механическое КБ «Валдай», выпускающее приборы ночного видения и FPV-дроны с тепловизорами;
  • Shenzhen Weiliao International Trade Co., Ltd (Китай) — компания, которая поставляет компоненты для производства дронов на подсанкционном заводе «Алабуга», производящем ударные дроны Shahed («Герань»).
Читайте также
Второй указ направлен на продолжение действия санкций, введенных в 2023 году на два года. В этот список вошли компании, связанные с подсанкционными российскими олигархами Петром Авеном, Михаилом Фридманом и Андреем Косоговым.
Третьим указом введены санкции против четырех физических и трех юридических лиц, связанных с нефтяным сектором россии и финансирующих продолжение войны. Через разные бизнес-структуры они пытались проникнуть в украинскую финансовую систему, создавая риски скрытого влияния на банковскую сферу.
Под ограничения попали генеральный директор и компания «Нефтеавтоматика», а также руководитель и сам Курганский завод химического машиностроения.
Читайте также
Напомним, Совет ЕС принял решение продлить индивидуальные ограничительные меры против ответственных за дестабилизационные действия россии за рубежом еще на один год — до 9 октября 2026 года. Причиной послужили гибридные атаки. Это, в частности, кампании по манипуляциям информацией и вмешательству в дела ЕС, его государств-членов и партнеров.
Ранее Владимир Зеленский собрал совещание, посвященное усилению санкционной политики и согласованию действий с международными партнерами. Секретарь СНБО Рустем Умеров и советник-уполномоченный президента по вопросам санкций Владислав Власюк отчитались о результатах работы, новых ограничительных мерах и синхронизации санкций с союзниками. Так, в сентябре было принято пять пакетов санкций. Кроме того, в течение сентября санкции против россии ввели также США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .
По материалам:
Finance.ua
СанкцииЗеленский
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems