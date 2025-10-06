Производители БпЛА и нефтяной сектор: Зеленский подписал три указа о новых санкциях против россии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении и продлении санкций. В обновленные списки вошли физические и юридические лица, связанные с российским военно-промышленным комплексом, нефтяным сектором и подсанкционными олигархами.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
«Указы продолжают комплексную политику Украины, направленную на ослабление военно-экономической машины россии и недопущение влияния рф на стратегические сферы Украинского государства. В этом месяце должна ускориться работа над синхронизацией украинских санкций в юрисдикциях партнеров. Кроме того, Украина рассчитывает на как можно более скорое принятие действительного пакета Зеленский.
Первым указом введены ограничения против 33 физических и 27 юридических лиц. Они направлены на ослабление военно-промышленного потенциала россии и недопущение доступа к критическим технологиям.
Под санкции попали компании, производящие дроны, авиационные двигатели, оптические приборы, а также поставщики иностранных технологий в россию в обход санкций. Среди них:
- Хардберри Русфактор — производитель беспилотников, систем противодействия БпЛА и нейросетевых технологий для автоматического целеуказания;
- завод «Юпитер» — производитель оптических приборов, прицелов и микрооптики для стрелкового оружия;
- оптико-механическое КБ «Валдай», выпускающее приборы ночного видения и FPV-дроны с тепловизорами;
- Shenzhen Weiliao International Trade Co., Ltd (Китай) — компания, которая поставляет компоненты для производства дронов на подсанкционном заводе «Алабуга», производящем ударные дроны Shahed («Герань»).
Второй указ направлен на продолжение действия санкций, введенных в 2023 году на два года. В этот список вошли компании, связанные с подсанкционными российскими олигархами Петром Авеном, Михаилом Фридманом и Андреем Косоговым.
Третьим указом введены санкции против четырех физических и трех юридических лиц, связанных с нефтяным сектором россии и финансирующих продолжение войны. Через разные бизнес-структуры они пытались проникнуть в украинскую финансовую систему, создавая риски скрытого влияния на банковскую сферу.
Под ограничения попали генеральный директор и компания «Нефтеавтоматика», а также руководитель и сам Курганский завод химического машиностроения.
Напомним, Совет ЕС принял решение продлить индивидуальные ограничительные меры против ответственных за дестабилизационные действия россии за рубежом еще на один год — до 9 октября 2026 года. Причиной послужили гибридные атаки. Это, в частности, кампании по манипуляциям информацией и вмешательству в дела ЕС, его государств-членов и партнеров.
Ранее Владимир Зеленский собрал совещание, посвященное усилению санкционной политики и согласованию действий с международными партнерами. Секретарь СНБО Рустем Умеров и советник-уполномоченный президента по вопросам санкций Владислав Власюк отчитались о результатах работы, новых ограничительных мерах и синхронизации санкций с союзниками. Так, в сентябре было принято пять пакетов санкций. Кроме того, в течение сентября санкции против россии ввели также США, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия.
