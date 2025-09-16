Украина предлагает расширить санкции против теневого флота россии Сегодня 12:32

Украина предлагает расширить санкции против теневого флота россии

Санкционная группа подготовила новый рабочий документ № 23 — комплексный план усиления экономического давления на россию.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, документ содержит несколько ключевых механизмов, которые в случае реализации могут стать основой для следующей волны санкций против рф.

«Этот документ является фактически четким планом следующей волны санкций, готовым к реализации. Ряд предложений из наших прошлых документов вошли в основу санкционных пакетов наших партнеров. Нам необходим переход к системному и агрессивному экономическому давлению на рф», — заявил он.

Среди предложенных мер:

Расширение санкций более чем на 400 судов теневого флота. Снижение и регулярная корректировка ценовых потолков на нефть и нефтепродукты премиум-сегмента. Введение вторичных санкций и портовых эмбарго против тех юрисдикций и компаний, которые помогают россии обходить санкции. Использование замороженных российских активов в интересах Украины. Устранение лазеек в экспортном контроле технологий, в частности путем усиления контроля над поставкой через третьи страны.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял , что американский президент Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года. В интервью The Times The General and The Journalist Ермак сказал, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на российского диктатора путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему обходится слишком дорого.

В августе Кабинет Министров Украины принял план организации исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны по применению персональных специальных экономических и других санкций против капитанов так называемого теневого флота россии. Правительственный план предусматривает комплексную межведомственную координацию по введению санкций, мониторингу и прекращению работы логистических схем, поддерживающих агрессора.

