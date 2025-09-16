0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина предлагает расширить санкции против теневого флота россии

41
Украина предлагает расширить санкции против теневого флота россии
Украина предлагает расширить санкции против теневого флота россии
Санкционная группа подготовила новый рабочий документ № 23 — комплексный план усиления экономического давления на россию.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
По словам Ермака, документ содержит несколько ключевых механизмов, которые в случае реализации могут стать основой для следующей волны санкций против рф.
«Этот документ является фактически четким планом следующей волны санкций, готовым к реализации. Ряд предложений из наших прошлых документов вошли в основу санкционных пакетов наших партнеров. Нам необходим переход к системному и агрессивному экономическому давлению на рф», — заявил он.
Читайте также
Среди предложенных мер:
  1. Расширение санкций более чем на 400 судов теневого флота.
  2. Снижение и регулярная корректировка ценовых потолков на нефть и нефтепродукты премиум-сегмента.
  3. Введение вторичных санкций и портовых эмбарго против тех юрисдикций и компаний, которые помогают россии обходить санкции.
  4. Использование замороженных российских активов в интересах Украины.
  5. Устранение лазеек в экспортном контроле технологий, в частности путем усиления контроля над поставкой через третьи страны.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что американский президент Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года. В интервью The Times The General and The Journalist Ермак сказал, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на российского диктатора путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему обходится слишком дорого.
В августе Кабинет Министров Украины принял план организации исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны по применению персональных специальных экономических и других санкций против капитанов так называемого теневого флота россии. Правительственный план предусматривает комплексную межведомственную координацию по введению санкций, мониторингу и прекращению работы логистических схем, поддерживающих агрессора.
По материалам:
Finance.ua
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems