Украина предлагает расширить санкции против теневого флота россии
Санкционная группа подготовила новый рабочий документ № 23 — комплексный план усиления экономического давления на россию.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
По словам Ермака, документ содержит несколько ключевых механизмов, которые в случае реализации могут стать основой для следующей волны санкций против рф.
«Этот документ является фактически четким планом следующей волны санкций, готовым к реализации. Ряд предложений из наших прошлых документов вошли в основу санкционных пакетов наших партнеров. Нам необходим переход к системному и агрессивному экономическому давлению на рф», — заявил он.
Среди предложенных мер:
- Расширение санкций более чем на 400 судов теневого флота.
- Снижение и регулярная корректировка ценовых потолков на нефть и нефтепродукты премиум-сегмента.
- Введение вторичных санкций и портовых эмбарго против тех юрисдикций и компаний, которые помогают россии обходить санкции.
- Использование замороженных российских активов в интересах Украины.
- Устранение лазеек в экспортном контроле технологий, в частности путем усиления контроля над поставкой через третьи страны.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что американский президент Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года. В интервью The Times The General and The Journalist Ермак сказал, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на российского диктатора путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему обходится слишком дорого.
В августе Кабинет Министров Украины принял план организации исполнения решения Совета национальной безопасности и обороны по применению персональных специальных экономических и других санкций против капитанов так называемого теневого флота россии. Правительственный план предусматривает комплексную межведомственную координацию по введению санкций, мониторингу и прекращению работы логистических схем, поддерживающих агрессора.
