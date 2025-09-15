19-й пакет санкций еще в процессе подготовки — Еврокомиссия Сегодня 16:27 — Мир

19-й пакет санкций еще в процессе подготовки — Еврокомиссия

Европейская комиссия продолжает работу над новым, 19-м пакетом санкций Европейского Союза против россии.

Об этом заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает Европейская правда.

«Насколько мне известно, мы еще не вынесли 19 пакет на рассмотрение. Он находится в процессе подготовки. Это все, что можем сказать на данный момент», — сообщила Пиньо.

Заместитель главного представителя Еврокомиссии Олоф Гилл подчеркнул, что с первого пакета до сих пор ЕС работает над тем, чтобы санкции были максимально эффективными.

Он добавил, что при подготовке нового пакета Брюссель взаимодействует с международными партнерами, чтобы санкции достигали своей цели и своевременно реагировать на случаи их обхода.

«Сейчас мы работаем над 19 пакетом в координации с партнерами. В частности, внимание уделяется более быстрому отказу от российских ископаемых видов топлива, так называемому „теневому флоту“ и третьим странам», — сказал Гилл.

Напомним, в пятницу, 12 сентября, Европейский Союз продлил действие персональных санкций против лиц и организаций из рф, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины. «Мы только продлили наши санкции против россии. В то же время, мы завершаем работу над 19-м пакетом — рассматриваем дополнительные ограничения на продажу российской нефти, теневые нефтяные танкеры и банки», — отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

