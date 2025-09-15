0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 самых безопасных стран Европы: мнение соло-путешественника (инфографика)

Мир
54
ТОП-10 самых безопасных стран Европы: мнение соло-путешественника (инфографика)
ТОП-10 самых безопасных стран Европы: мнение соло-путешественника (инфографика)
Путешественник из Нидерландов Люк Патрик Хоогмуд сообщил, что Восточная и Центральная Европа в среднем гораздо безопаснее для соло-туристов, чем Западная.
Об этом пишет DailyMail.
Недавно в своем Instagram он поделился мнениями, какую же страну континента лично считает самой безопасной на основании собственного туристического опыта.
В списке преобладают страны Центральной и Восточной Европы. Путешественник не считает это случайностью.
«Восточная Европа гораздо безопаснее по сравнению с Западной. Особенно крупные города Западной и Северной Европы не так безопасны, как можно было бы ожидать», — отметил он.
ТОП-10 самых безопасных стран Европы: мнение соло-путешественника (инфографика)
По опыту нидерландца, восточноевропейские города обычно «невероятно безопасны, чисты и добры к путешественникам». И среди всех стран региона на первое место он ставит Польшу. Однако Люк считает достаточно безопасными Данию и Португалию.
Туристическая страховка за границу за 5 минут и полис у вас на email.

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems