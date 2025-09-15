ТОП-10 самых безопасных стран Европы: мнение соло-путешественника (инфографика) Сегодня 18:33 — Мир

ТОП-10 самых безопасных стран Европы: мнение соло-путешественника (инфографика)

Путешественник из Нидерландов Люк Патрик Хоогмуд сообщил, что Восточная и Центральная Европа в среднем гораздо безопаснее для соло-туристов, чем Западная.

Об этом пишет DailyMail

Недавно в своем Instagram он поделился мнениями, какую же страну континента лично считает самой безопасной на основании собственного туристического опыта.

В списке преобладают страны Центральной и Восточной Европы. Путешественник не считает это случайностью.

«Восточная Европа гораздо безопаснее по сравнению с Западной. Особенно крупные города Западной и Северной Европы не так безопасны, как можно было бы ожидать», — отметил он.

По опыту нидерландца, восточноевропейские города обычно «невероятно безопасны, чисты и добры к путешественникам». И среди всех стран региона на первое место он ставит Польшу. Однако Люк считает достаточно безопасными Данию и Португалию.

