Проверки ТЦК — какие документы работодатель должен оформить вовремя
Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют право проводить проверки на предприятиях. Однако существует четкий регламент и сроки, как это должно происходить, и что именно могут проверить работники ТЦК.
Могут ли работники ТЦК проводить плановые проверки без уведомления
Предприятия, попавшие в плановые проверки территориальных центров комплектования, получают уведомление об инспекции не позднее чем за десять дней до ее начала.
Этот срок позволяет работодателям быстро подготовить или дооформить документы, которые обязательно будет проверять ТЦК. Юристы отмечают, что за десять дней реально устранить большинство типичных недостатков и привести военный учет в соответствие с требованиями законодательства.
Что проверяет ТЦК на предприятиях
В первую очередь ТЦК проверяют списки персонального военного учета и ведомость оперативного учета, которые должны соответствовать актуальным данным работников, подлежащих военному учету.
Вместе с ними ТЦК проверяет наличие внутренних приказов, журналов и документов, подтверждающих организацию военного учета на предприятии.
Какие документы должны быть в наличии при проверке ТЦК:
- списки персонального военного учета (приложение 5 Порядка № 1487);
- ведомость оперативного учета (приложение 12 Порядка № 1487);
- приказ о возложении обязанностей по ведению военного учета;
- должностная инструкция ответственного лица, где определены обязанности по ведению учета;
- приказ об определении потребности в повышении квалификации ответственных работников;
- график сверки данных списков с военно-учетными документами работников;
- журнал либо другой документ, подтверждающий ознакомление работников с правилами военного учета;
- журнал учета результатов проверки состояния военного учета;
- доказательства направления в ТЦК уведомлений о принятии, увольнении или изменении учетных данных работников;
- доказательства направления уведомлений о назначении или увольнении ответственных за военный учет лиц;
- доказательства направления сводного списка граждан, подлежащих приписке (при наличии таких работников);
- копии военно-учетных документов всех работников, подлежащих военному учету.
Документы, которые работодатель должен подать в ТЦК
Уведомление о назначении или увольнении ответственных за военный учет. Оно подается в течение семи дней после издания приказа.
Также в ТЦК нужно отправлять уведомления о принятии работника, его увольнении или изменении учетных данных. Отправка происходит в течение семи дней с момента приказа или до 5 числа следующего месяца, если изменились данные.
Обязателен к подаче сводный список работников, подлежащих приписке к призывному участку, и информация о наличии транспортных средств предприятия.
Эти документы должны быть подписаны руководителем и ответственным лицом, а также зарегистрированы в службе делопроизводства. Отправлять их в ТЦК без отдельного запроса не нужно — они должны быть готовыми и храниться на предприятии.
