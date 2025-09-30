0 800 307 555
Урсула фон дер Ляен рассказала детали нового пакета санкций против россии

Европейский Союз готовит 19-й пакет санкций против россии, предусматривающий ужесточение ограничений в сфере энергетики, финансовых услуг и торговли.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен перед встречей Коллегии комиссаров по безопасности.
По ее словам, от нынешних санкций уже есть эффект: ВВП россии, который в 2024 году вырос на 4,3%, в 2025-м может замедлиться до 0,9%.
«Нам нужно усилить давление. С этой целью мы предложили новый пакет санкций с жесткими мерами по энергетике, финансовым услугам и торговле», — сообщила президент Еврокомиссии.
Одним из ключевых пунктов пакета станет запрет импорта сжиженного природного газа (СПГ) из россии.
Фон дер Ляен также отметила необходимость более структурного подхода к военной поддержке Украины.
Она предложила идею так называемого репарационного кредита, основанного на иммобилизованных российских суверенных активах. Кредит будет предусматривать поэтапные выплаты по траншам и использование части средств для закупок в Европе.
«Важно, чтобы не было конфискации активов. Украина должна вернуть кредит, если россия уплатит репарации. Виновный должен быть привлечен к ответственности», — подчеркнула президент Еврокомиссии.
Напомним, 19 сентября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии. Новые санкции введены против энергетики, банков и криптовалюты.
Так, ЕС планирует запретить импорт российского сжиженного газа (СПГ). Под санкции также попадут 118 дополнительных судов «теневого флота». В общей сложности под ограничениями будут находиться более 560 судов. Кроме того, ЕС введет запрет на транзакции для новых российских банков и ряда банков в третьих странах. Третий блок санкций касается экспорта товаров и технологий, используемых в военной сфере.
По материалам:
Finance.ua
Санкции
