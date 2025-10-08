Украина планирует увеличить импорт газа примерно на 30% 08.10.2025, 00:49 — Энергетика

Украина планирует увеличить импорт газа примерно на 30%

Украина ведет с международными партнерами переговоры об увеличении импорта природного газа примерно на 30%.

Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук в комментарии журналистам, пишут « РБК-Украина » и « Укринформ ».

«Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта», — сказала Гринчук.

Светлана Гринчук отметила, что увеличение импорта газа она обсудила 7 октября с представителями G7 и сейчас ведется работа по увеличению ранее предоставленного кредита на 500 миллионов долларов от ЕБРР и гранта от Европейского инвестиционного банка на 300 миллионов евро.

Читайте также Нафтогаз в этом году импортирует 500 миллионов кубометров сжиженного газа из США

«Мы обсудили и возможности расширения этих кредитов, и с некоторыми странами обсуждаем возможности предоставления помощи на грантовой основе для увеличения импорта природного газа», — сообщила Гринчук.

Министр добавила, что импортировать газ планируют преимущественно в октябре-декабре, но речь идет и об импорте в другие месяцы отопительного сезона.

Кроме того, Гринчук обсудила с партнерами предоставление энергетикам гуманитарной помощи в виде оборудования для ремонтов, в частности для восстановления электросетей в прифронтовых областях.

Обстрелы энергетики

С началом холодов в Украине войска рф усилили свои обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. НАК «Нафтогаз» сообщила, что атака по ее объектам в ночь на 3 октября стала наиболее массированной с начала полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский отмечал, что только по газовым объектам оккупанты тогда выпустили 35 ракет.

Днем 4 октября россияне открыли огонь по Шосткинской общине в Сумской области, атаковав железнодорожный вокзал.

В ночь на 5 октября российские войска провели очередную массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры. Под ударами находились и энергетические объекты.

hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.