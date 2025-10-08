0 800 307 555
Украина планирует увеличить импорт газа примерно на 30%

Украина ведет с международными партнерами переговоры об увеличении импорта природного газа примерно на 30%.
Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук в комментарии журналистам, пишут «РБК-Украина» и «Укринформ».
«Мы планируем еще на 30% увеличить возможности импорта», — сказала Гринчук.
Светлана Гринчук отметила, что увеличение импорта газа она обсудила 7 октября с представителями G7 и сейчас ведется работа по увеличению ранее предоставленного кредита на 500 миллионов долларов от ЕБРР и гранта от Европейского инвестиционного банка на 300 миллионов евро.
«Мы обсудили и возможности расширения этих кредитов, и с некоторыми странами обсуждаем возможности предоставления помощи на грантовой основе для увеличения импорта природного газа», — сообщила Гринчук.
Министр добавила, что импортировать газ планируют преимущественно в октябре-декабре, но речь идет и об импорте в другие месяцы отопительного сезона.
Кроме того, Гринчук обсудила с партнерами предоставление энергетикам гуманитарной помощи в виде оборудования для ремонтов, в частности для восстановления электросетей в прифронтовых областях.

Обстрелы энергетики

С началом холодов в Украине войска рф усилили свои обстрелы гражданской и энергетической инфраструктуры Украины. НАК «Нафтогаз» сообщила, что атака по ее объектам в ночь на 3 октября стала наиболее массированной с начала полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский отмечал, что только по газовым объектам оккупанты тогда выпустили 35 ракет.
Днем 4 октября россияне открыли огонь по Шосткинской общине в Сумской области, атаковав железнодорожный вокзал.
В ночь на 5 октября российские войска провели очередную массированную комбинированную атаку на объекты газовой инфраструктуры. Под ударами находились и энергетические объекты.
По материалам:
hromadske
