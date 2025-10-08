Минэнерго разработало сценарии для отопительного сезона с учетом всех рисков
Сценарии прохождения отопительного сезона разработаны с учетом всех рисков, но нет оснований говорить о длительных отключениях электроэнергии или газа для потребителей.
Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук во время брифинга в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».
Ситуация под контролем
«Говорить о том, что у нас будут долговременные отключения света, рано. Мы держим ситуацию под контролем и пытаемся делать все необходимое, чтобы этого избежать. Но имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация могла меняться ежедневно. Поэтому готовы к разным, в том числе худшим вариантам, но очень надеемся, что общими усилиями нам удастся сохранить стабильность энергосистемы и обойтись без длительных отключений», — сказала Гринчук.
Она добавила, что не будет делать пессимистических прогнозов относительно продолжительности возможных отключений: «Я не буду, как большинство экспертов перед зимой, прогнозировать, что у нас будет по 10−12−20 часов без света. Мы это слышим постоянно».
Все зависит от атак и восстановления
По словам министра, ситуация в энергетике будет зависеть прежде всего от последствий российских атак и скорости восстановления объектов.
По Черниговской области, где после последних ударов несколько дней действуют графики почасовых отключений электроэнергии, Гринчук сообщила, что точные сроки восстановления предвидеть сложно.
«Мы каждый день по несколько раз восстанавливаем объекты. Пытаемся, чтобы это продолжалось недолго. Уже разрешили очень сложную ситуацию в некоторых городах. Потому хоть графики и действуют, но электричество у людей есть», — сказала она.
Графики отключений газа
Комментируя возможность отключений газа, глава Минэнерго отметила, что «рассматриваются разные сценарии на разные случаи», однако надеется, что к худшим из них прибегать не придется.
«Раньше мы графики отключения газа не применяли, но используя опыт в электроэнергетике, наработали их. Однако делаем все возможное, чтобы не использовать такие механизмы», — подчеркнула Светлана Гринчук.
