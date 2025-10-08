0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минэнерго разработало сценарии для отопительного сезона с учетом всех рисков

Энергетика
19
Минэнерго разработало сценарии для отопительного сезона с учетом всех рисков
Минэнерго разработало сценарии для отопительного сезона с учетом всех рисков
Сценарии прохождения отопительного сезона разработаны с учетом всех рисков, но нет оснований говорить о длительных отключениях электроэнергии или газа для потребителей.
Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук во время брифинга в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Ситуация под контролем

«Говорить о том, что у нас будут долговременные отключения света, рано. Мы держим ситуацию под контролем и пытаемся делать все необходимое, чтобы этого избежать. Но имеем опыт предыдущих лет, когда ситуация могла меняться ежедневно. Поэтому готовы к разным, в том числе худшим вариантам, но очень надеемся, что общими усилиями нам удастся сохранить стабильность энергосистемы и обойтись без длительных отключений», — сказала Гринчук.
Читайте также
Она добавила, что не будет делать пессимистических прогнозов относительно продолжительности возможных отключений: «Я не буду, как большинство экспертов перед зимой, прогнозировать, что у нас будет по 10−12−20 часов без света. Мы это слышим постоянно».

Все зависит от атак и восстановления

По словам министра, ситуация в энергетике будет зависеть прежде всего от последствий российских атак и скорости восстановления объектов.
По Черниговской области, где после последних ударов несколько дней действуют графики почасовых отключений электроэнергии, Гринчук сообщила, что точные сроки восстановления предвидеть сложно.
Читайте также
«Мы каждый день по несколько раз восстанавливаем объекты. Пытаемся, чтобы это продолжалось недолго. Уже разрешили очень сложную ситуацию в некоторых городах. Потому хоть графики и действуют, но электричество у людей есть», — сказала она.

Графики отключений газа

Комментируя возможность отключений газа, глава Минэнерго отметила, что «рассматриваются разные сценарии на разные случаи», однако надеется, что к худшим из них прибегать не придется.
«Раньше мы графики отключения газа не применяли, но используя опыт в электроэнергетике, наработали их. Однако делаем все возможное, чтобы не использовать такие механизмы», — подчеркнула Светлана Гринчук.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems