Сколько платят за теплоснабжение в разных городах Украины (инфографика)

Энергетика
19
Традиционно в октябре на Украине начинается новый отопительный сезон. Тепло будут включать после трех дней со среднесуточной температурой ниже +8°C: сначала в детсадах, школах и больницах, далее — в жилых домах. Несмотря на мораторий на повышение тарифов во время военного положения, цены на тепло отличаются в регионах, ведь рассчитываются по-разному.
«Слово и дело» сравнило тарифы на теплоснабжение населения в разных городах Украины, ссылаясь на данные портала bankchart.com.ua, а также местных КП.

Где тарифы на тепло самые высокие

Больше всего за отопление платят жители Херсона — 2002,2 грн за Гкал. Далее следуют Житомир (1964,3 грн), Ровно (1913,2 грн), Николаев (1873,4 грн) и Одесса (1813,9 грн).
В Днепре действует тариф на тепло в размере 1 741,3 грн за Гкал, в Запорожье — 1 655,1 грн. за Гкал, в городе-миллионнике Киеве — 1654,4 грн. за Гкал.
В Хмельницком тариф на тепло составляет 1597,7 грн за Гкал, в Сумах — 1559,7 грн за Гкал. Одинаковый тариф на отопление действует в городе-миллионнике Харькове и Львове — 1539,5 грн за Гкал.
Сколько платят за теплоснабжение в разных городах Украины (инфографика)
В Черкассах установлен тариф в размере 1407,9 грн за Гкал. Почти такой же тариф действует в Чернигове — 1406,9 грн за Гкал. Для жителей Винницы действует тариф тепло 1314,1 грн за Гкал.
Относительно более низкие тарифы на теплоснабжение в таких городах:
  • Ивано-Франковск — 1 285,1 грн за Гкал,
  • Полтава — 1 267,3 грн за Гкал,
  • Черновцы — 1 204,6 грн за Гкал, что является самым низким в Украине.
Для некоторых других украинских городов размер тарифа на тепло требует уточнения. Также следует обратить внимание, что тарифы могут быть разными, поскольку в ряде городов есть несколько поставщиков.
Отметим, с 2004 года Ужгород, а затем и вся Закарпатская область отказалась от централизованного отопления и перешли на индивидуальное.
Слово і Діло
