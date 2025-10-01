Ситуация на Запорожской АЭС: МАГАТЭ и ЕС выступили с заявлениями Сегодня 10:10 — Энергетика

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство ведет переговоры с обеими сторонами конфликта, чтобы как можно скорее возобновить внешнее энергоснабжение станции.

Сегодня ЗАЭС работает исключительно на аварийных дизельных генераторах, которые поддерживают охлаждение шести остановленных реакторов и обеспечивают выполнение критически важных функций ядерной безопасности.

В ЕС подчеркнули, что на прошлой неделе станция лишилась подключения к последнему внешнему источнику электроснабжения, что стало уже десятым отключением с начала полномасштабной войны россии против Украины.

Это самое продолжительное и серьезное отключение, поскольку боевые действия препятствуют ремонту и повторному подключению линий электропередачи.

«Мы призываем россию немедленно прекратить все военные операции вокруг станции и вывести войска, технику и несанкционированный персонал. Возвращение ЗАЭС под полный контроль украинской власти является единственным продолжительным решением, которое минимизирует риск ядерной катастрофы с глобальными последствиями», — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Ранее 69 Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине». Об этом сообщило Минэнергетики. Документ, который поддержали 62 государства-члена, призывает рф к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль украинской власти.

