россия ожидает, что продажа ее газа Китаю будет менее прибыльной, чем экспорт на запад — Bloomberg 01.10.2025, 00:48 — Энергетика

россия продает газ Китаю по значительно более низким ценам, чем Турции и европейским клиентам, однако эта переориентация не компенсирует потерю западных рынков после вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg

рф прогнозирует, что продажи природного газа Китая принесут меньше прибыли, чем поставки на западные рынки, что показывает риски все большей зависимости кремля от азиатского партнера.

Согласно прогнозам Министерства экономики страны-агрессора, цены для Китая будут, по меньшей мере, на 27% ниже, чем для поставок в Турцию и нескольких остаточных клиентов в Европе в течение следующих трех лет. Для 2025 года разница в ценах может достигать 38%. Потоки газа на запад раньше были главным источником доходов Газпрома. Теперь после нового масштабного контракта с Китаем компания еще больше зависит от азиатского рынка.

«Цены для Китая объективно ниже, чем для Европы, потому что месторождения, питающие азиатский маршрут, расположены ближе к клиенту», — заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

В этом году стоимость экспорта газа в Китай оценивается в $248,7 за тысячу кубометров, тогда как для западных рынков, без учета бывших советских стран, — $401,9 за тысячу кубометров.

Поставки по трубопроводу Сила Сибири ожидают роста более чем на 20% в 2025 году, когда поток достигнет проектной мощности 38 млрд кубометров в год, добавляет Bloomberg. Газпром и Китайская национальная нефтяная корпорация также договорились увеличить поставки по этому маршруту на 6 млрд кубометров ежегодно.

Кроме того, компании согласились повысить годовые объемы по так называемому Дальневосточному маршруту на 2 млрд кубометров до 12 млрд, начиная с 2027 года.

Крупнейшим достижением Газпрома в Китае стало заключение «юридически обязывающего» договора на строительство Силы Сибири 2 через Монголию, которая может обеспечить поставки до 50 млрд кубометров в год в течение 30 лет. владимир путин заявил, что цена газа для этого маршрута якобы будет рыночной, однако детали еще не известны.

Для сравнения издание отметило, что в прошлом году Газпром экспортировал в Турцию более 21 млрд кубометров и почти 16 млрд кубометров в несколько дружественных европейских стран через трубопровод Турецкий поток, последний действующий канал в регион.

В мае Газпром поставил по газопроводу Сила Сибири в Китай первые 100 млрд куб. м российского газа.

Поставки российского газа в Китай через трубопровод Сила Сибири осуществляются по долгосрочному договору Газпрома по CNPC, подписанному в 2014 году.

Поставки начались в декабре 2019 года: с 4,1 млрд куб. м в 2020 году они выросли до 10,4 млрд в 2021-м, в 2024-м достигли 31 млрд кубометров, а в 2025-м Сила Сибири вышла на проектную мощность 38 млрд куб. м в год.

НВ По материалам:

