Нафтогаз в этом году импортирует 500 миллионов кубометров сжиженного газа из США

До конца 2025 года общий объем американского сжиженного газа, поступающего в Украину, составит 500 млн кубометров.

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий во время брифинга.

«В этом сезоне Группа Нафтогаз привезет около 500 млн кубометров LNG из США. Это мы делаем благодаря быстрой реакции и помощи польского энергетического концерна Orlen, имеющего долгосрочный контракт на поставку LNG в Европу», — сказал Корецкий.

По его словам, из этого объема более 400 млн кубометров газа уже прибыли в Украину. Остальная часть объема находится в процессе доставки.

«Это всего 8% от импорта этого года, но в разы больше, чем раньше. И мы точно собираемся продолжить это направление работы и планируем заключать прямые контракты с американскими компаниями», — добавил глава Нафтогаза.

Также Группа «Нафтогаз» выполнила план по накоплению газа к началу отопительного сезона на 95−97%.

«В рамках плана, утвержденного Кабинетом министров, мы уже выполнили задачу на 95−97%», — сказал Корецкий.

Он отметил, что накопление «голубого топлива» продолжается по плану.

«У меня сдержанный оптимизм относительно того, что мы выполним задачу правительства», — добавил Корецкий.

Укрінформ

