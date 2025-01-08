В Европе покупают рекордные объемы сжиженного природного газа из россии — Bloomberg Сегодня 19:14 — Энергетика

В Европе покупают рекордные объемы сжиженного природного газа из россии — Bloomberg

Несмотря на призывы запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), страны Европы покупают рекордные объемы этого топлива. Основным поставщиком выступает завод «Ямал СПГ», принадлежащий российской компании «Новатек». Эти закупки превышают объемы, которые ранее поставлялись по трубопроводам через территорию Украины.

Об этом сообщает Bloomberg

россия быстро адаптировалась к изменениям, перенаправив объемы на альтернативные маршруты и расширив экспорт СПГ. Объемы экспорта СПГ из россии достигли рекордного уровня в 2024 году, свидетельствуют данные о движении танкеров.

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До войны россия поставляла около 155 миллиардов кубометров газа ежегодно по трубопроводам в Европу, но в 2024 году эти объемы уменьшились до 30 миллиардов кубометров. Из них значительная часть транспортировалась через Украину — до закрытия маршрута.

Эксперты считают, что прекращение транзита через Украину не нанесло серьезного экономического удара россии. По оценкам Bloomberg, в 2024 году «Газпром» заработал около $6 миллиардов на продаже газа через украинский маршрут, но потери для экономики россии составляют всего 0,2−0,3% ВВП. Для сравнения, Украина может потерять около 0,5% ВВП из-за потери доходов от транзита.

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Китай же стал одним из ключевых покупателей российского газа. В 2024 году объемы поставок трубопроводного газа в Китай достигли 31 миллиарда кубометров, а к 2025 году планируется увеличение до 38 миллиардов кубометров через газопровод «Сила Сибири». Кроме того, россия рассматривает возможности поставки газа в Центральную Азию по старому советскому трубопроводу.

Европейские страны, несмотря на санкции и политическое давление, продолжают закупать российский СПГ из-за высокого спроса на энергоносители. Однако реализация новых проектов по сжиженному газу в россии встает перед трудностями из-за западных санкций, ограничивающих доступ к технологиям и танкерам ледового класса.

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На фоне конфигурации геополитической ситуации газовый вопрос остается принципиальным инвентарем действия для кремля. москва демонстрирует способность перенаправлять поставки и находить новые рынки, даже несмотря на ограничения, вызванные санкциями.

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