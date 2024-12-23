россия собирается стать одним из мировых лидеров в области атомной энергетики — FT Сегодня 19:45 — Энергетика

Россия строит более 10 атомных энергоблоков за границей. В москве стремятся удовлетворить растущий спрос на энергию, возникший из-за роста искусственного интеллекта и развивающихся рынков.

Об этом заявил специальный представитель кремля по международному сотрудничеству в области устойчивого развития Борис Титов в интервью Financial Times

«Мы строим более 10 различных блоков по всему миру. Нам нужно много энергии. Мы не сможем обеспечить ее без использования атомной энергии. Мы знаем, что она безопасна, она не производит выбросы, поэтому она очень чистая», — сказал он.

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Отмечается, что рф занимается строительством атомных энергоблоков в Бангладеш, Египте, Индии, Иране, Китае и Турции. Страна хочет усилить свою роль крупного поставщика атомной энергии, несмотря на западные санкции против нефтегазового сектора в ответ на войну против Украины.

Титов рассказал журналистам, что россия намерена стать одним из крупнейших строителей новых атомных станций в мире. По его словам, в москве ожидают высокий спрос на атомную энергию в развивающихся странах и технологических компаниях.

Кроме этого, в издании напомнили, что в прошлом году Норвежский институт международных отношений говорил о том, что строительство реакторов, поставка топлива и другие энергетические услуги рф охватывают 54 страны мира.

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Титов упомянул в разговоре с журналистами венгерскую АЭС «Пакш-2», а также энергоблоки в Бангладеш и Турции. Ожидается, что россия также построит завод с малыми модульными реакторами в Узбекистане, а с правящей хунтой Буркина-Фасо москва подписала соглашение на 2023 год.

В издании подчеркнули, что многие западные правительства пытаются противостоять ядерному влиянию россии. К примеру, в мае 2024 года в США запретили импорт российского обогащенного урана. Многие восточноевропейские страны подписали контракты на поставку топлива для реакторов советской эпохи с американской компанией Westinghouse после вторжения рф в Украину, но не Венгрия.

Кроме того, новый комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен призвал европейские страны избавиться от импорта российского топлива к 2027 году, добавили журналисты. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявляли, что будут блокировать любые шаги по ограничению гражданской атомной энергетики рф.

Несмотря на это, опасения, что россия может создать критический дефицит ядерного топлива для блока, как это произошло с газом в 2022 году, преувеличены, сказал высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии изданию.

«Росатом» кровно заинтересован в том, чтобы быть надежным", — подчеркнул он.

В издании поделились, что большинство развивающихся стран рассматривает атомную энергетику для удовлетворения потребностей в экологически чистой энергии. Это открывает новые потенциальные рынки для россии.

Министр природных ресурсов и экологической устойчивости Малайзии Ник Назми Ник Ахмад сообщил журналистам, что его страна изучает возможность внедрения ядерной энергетики. Однако он не назвал государство, с которым рассматривается партнерство.

УНІАН По материалам:

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