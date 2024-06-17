Ядерные государства в 2023 году потратили 91,4 млрд долларов на модернизацию арсенала, — ICAN Сегодня 21:30

Девять ядерных стран мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие. В 2023 году они потратили на свои арсеналы в общей сложности 91,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает AP

Как отмечает Международная кампания по ликвидации ядерного оружия (ICAN) со штабквартирой в Женеве, цифры свидетельствуют об увеличении глобальных расходов на ядерное оружие на 10,7 миллиарда долларов в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Причем 80% этого увеличения приходится на США.

Доля США в общих расходах составила 51,5 миллиарда долларов, что больше, чем у всех остальных ядерных стран вместе взятых.

«За последние пять лет наблюдается заметная тенденция роста количества денег, выделенных на разработку этого наиболее негуманного и разрушительного оружия», — сказала координатор по вопросам политики и исследований в ICAN Алисия Сандерс-Закре.

Следующим по объему таких расходов является Китай — 11,8 миллиарда долларов, а россия занимает третье место с 8,3 миллиарда долларов.

Состояние высокой боеготовности

Согласно оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI — ред.), около 2100 развернутых боеголовок на баллистических ракетах находятся в состоянии высокой боевой готовности, и почти все они принадлежат россии или США. Однако считается, что Китай впервые привел определенное количество боеголовок в состояние повышенной боевой готовности.

По данным SIPRI, россия и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия. Их размеры военных запасов, похоже, оставались относительно стабильными в 2023 году. Впрочем, по оценкам, россия развернула примерно на 36 боеголовок больше оперативных сил, чем в январе 2023 года, добавили в SIPRI.

«Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло столь важную роль в международных отношениях со времен холодной войны», — сказал директор программы Стокгольмского международного института исследования проблем мира по вопросам оружия массового уничтожения Уилфред Ван.

Напомним, в начале февраля в Китае призвали государства с крупнейшими ядерными арсеналами договориться о соглашении «о неприменении ядерного оружия первыми друг против друга».

Тогда же стало известно, что россия намерена разместить ядерное оружие в космосе. Отметим, что в Белом доме не раз пытались отговорить рф от таких действий.

Сегодня мы сообщали о том, что секретарь СНБО Александр Литвиненко заявил о предполагаемом приказе диктатора путина относительно применения тактического ядерного оружия, если российская армия потерпит поражение в Украине.

УНІАН По материалам:

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