Украина остановила транзит российского газа — Finance.ua

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Украина остановила транзит российского газа

Энергетика
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Украина остановила транзит российского газа
Украина остановила транзит российского газа
Украина 1 января в 07:00 в интересах национальной безопасности остановила транспортировку российского природного газа по своей территории.
Об этом сообщает Министерство энергетики .
Украина в установленном порядке проинформировала об этом международных партнеров.
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«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
С 1 января газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена ​​к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей, отметили в Минэнерго.
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«1 января 2025 года завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 документов: соглашения между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС россии и Украины — ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», — заявили в компании «Газпром».
В компании пожаловались, что «в связи с явно выраженным отказом украинской стороны продлевать эти соглашения „Газпром“ был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины».
«Подача российского газа для его транспортировки по территории Украины не осуществляется», — добавили в компании.
По материалам:
Укрінформ
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