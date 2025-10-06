Украина ввела в эксплуатацию сеть резервных аккумуляторов для защиты энергосистемы Сегодня 22:13 — Энергетика

Украина запустила сеть аккумуляторных батарей в секретных местах, чтобы избежать длительных отключений электроэнергии в случае атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Аккумуляторные батареи, поставляемые Украине американской компанией Fluence, способны определенное время поддерживать энергосеть в случае повреждений в результате российских атак, рассказало издание.

Стоимость программы запуска сети аккумуляторных парков

По данным WSJ, стоимость программы запуска секретной сети аккумуляторных парков составляет около 140 млн долларов, программу завершили в августе этого года.

Шесть объектов в Киеве и Днепропетровской области уже поставляют электроэнергию в сеть, если из-за обстрелов отключится другой источник.

Общая мощность аккумуляторных парков

WSJ сообщает, что общая мощность секретных аккумуляторных парков составляет 200 МВт. Вместе они будут хранить до 400 МВт-ч электроэнергии — благодаря этой мощности можно обеспечить в течение двух часов 600 тыс. домохозяйств. Каждый блок можно заменить при повреждении без влияния на другие.

Чтобы враг не уничтожил аккумуляторные парки, Украина удерживает место их расположения и средства их защиты (системы ПВО и т. п. ) в секрете, добавляет издание.

Напомним, в Украине начал работу крупнейший комплекс систем хранения энергии мощностью 200 МВт, построенный компанией ДТЭК в партнерстве с американской компанией Fluence Energy B.V. Комплекс включает 6 объектов в Киевской и Днепропетровской областях, построенных за рекордно короткий срок — всего за один год. Инвестиции в проект составили 125 млн евро.

