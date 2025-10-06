0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина ввела в эксплуатацию сеть резервных аккумуляторов для защиты энергосистемы

Энергетика
41
Украина запустила сеть аккумуляторных батарей в секретных местах, чтобы избежать длительных отключений электроэнергии в случае атак на энергетическую инфраструктуру.
Об этом пишет Wall Street Journal.
Аккумуляторные батареи, поставляемые Украине американской компанией Fluence, способны определенное время поддерживать энергосеть в случае повреждений в результате российских атак, рассказало издание.

Стоимость программы запуска сети аккумуляторных парков

По данным WSJ, стоимость программы запуска секретной сети аккумуляторных парков составляет около 140 млн долларов, программу завершили в августе этого года.
Шесть объектов в Киеве и Днепропетровской области уже поставляют электроэнергию в сеть, если из-за обстрелов отключится другой источник.

Общая мощность аккумуляторных парков

WSJ сообщает, что общая мощность секретных аккумуляторных парков составляет 200 МВт. Вместе они будут хранить до 400 МВт-ч электроэнергии — благодаря этой мощности можно обеспечить в течение двух часов 600 тыс. домохозяйств. Каждый блок можно заменить при повреждении без влияния на другие.
Чтобы враг не уничтожил аккумуляторные парки, Украина удерживает место их расположения и средства их защиты (системы ПВО и т. п.) в секрете, добавляет издание.
Напомним, в Украине начал работу крупнейший комплекс систем хранения энергии мощностью 200 МВт, построенный компанией ДТЭК в партнерстве с американской компанией Fluence Energy B.V. Комплекс включает 6 объектов в Киевской и Днепропетровской областях, построенных за рекордно короткий срок — всего за один год. Инвестиции в проект составили 125 млн евро.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems