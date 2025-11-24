Крупнейшая нефтяная компания ОАЭ выходит на рынок Европы
Министерство экономики и энергетики ФРГ предоставило окончательное разрешение на покупку немецкой химической компании Covestro (бывшая Bayer MaterialScience) государственной нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC (теперь XRG PJSC).
Об этом говорится на сайте Covestro.
В Covestro заявили, что все условия закрытия сделки выполнены. Ожидается, что операция будет закрыта в ближайшие дни.
«С этим важным достижением Covestro и XRG начнут общий путь к преобразованию химической промышленности посредством инноваций, цикличности, цифровой трансформации и укрепления ведущей роли в быстрорастущих секторах», — говорится в заявлении.
По информации Reuters, компания по ОАЭ пообещала сохранить ценные разработки и интеллектуальную собственность Covestro в Европе. Компании получили со стороны ЕС условное одобрение сделки, оцениваемой в $14,7 миллиарда.
Эта покупка открывает доступ к передовым химическим технологиям для ADNOC. Covestro производит специальные материалы, используемые ведущими мировыми брендами в производстве автомобилей и смартфонов.
Covestro заявила, что после закрытия сделки начнет увеличение капитала на 1,17 млрд евро для стратегических инвестиций и последующей реализации своей программы устойчивого развития.
