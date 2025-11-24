0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупнейшая нефтяная компания ОАЭ выходит на рынок Европы

Энергетика
2
Крупнейшая нефтяная компания ОАЭ выходит на рынок Европы
Крупнейшая нефтяная компания ОАЭ выходит на рынок Европы
Министерство экономики и энергетики ФРГ предоставило окончательное разрешение на покупку немецкой химической компании Covestro (бывшая Bayer MaterialScience) государственной нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC (теперь XRG PJSC).
Об этом говорится на сайте Covestro.
В Covestro заявили, что все условия закрытия сделки выполнены. Ожидается, что операция будет закрыта в ближайшие дни.
«С этим важным достижением Covestro и XRG начнут общий путь к преобразованию химической промышленности посредством инноваций, цикличности, цифровой трансформации и укрепления ведущей роли в быстрорастущих секторах», — говорится в заявлении.
Читайте также
Министерство экономики и энергетики ФРГ предоставило окончательное разрешение на покупку немецкой химической компании Covestro (бывшая Bayer MaterialScience) государственной нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC (теперь XRG PJSC). Об этом говорится на сайте Covestro.
По информации Reuters, компания по ОАЭ пообещала сохранить ценные разработки и интеллектуальную собственность Covestro в Европе. Компании получили со стороны ЕС условное одобрение сделки, оцениваемой в $14,7 миллиарда.
Читайте также
Эта покупка открывает доступ к передовым химическим технологиям для ADNOC. Covestro производит специальные материалы, используемые ведущими мировыми брендами в производстве автомобилей и смартфонов.
Covestro заявила, что после закрытия сделки начнет увеличение капитала на 1,17 млрд евро для стратегических инвестиций и последующей реализации своей программы устойчивого развития.
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems