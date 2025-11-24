Крупнейшая нефтяная компания ОАЭ выходит на рынок Европы Сегодня 22:23 — Энергетика

Крупнейшая нефтяная компания ОАЭ выходит на рынок Европы

Министерство экономики и энергетики ФРГ предоставило окончательное разрешение на покупку немецкой химической компании Covestro (бывшая Bayer MaterialScience) государственной нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC (теперь XRG PJSC).

Об этом говорится на сайте Covestro.

В Covestro заявили, что все условия закрытия сделки выполнены. Ожидается, что операция будет закрыта в ближайшие дни.

«С этим важным достижением Covestro и XRG начнут общий путь к преобразованию химической промышленности посредством инноваций, цикличности, цифровой трансформации и укрепления ведущей роли в быстрорастущих секторах», — говорится в заявлении.

Читайте также Украина предложила ОАЭ создать совместные агрохабы: что это дает

Министерство экономики и энергетики ФРГ предоставило окончательное разрешение на покупку немецкой химической компании Covestro (бывшая Bayer MaterialScience) государственной нефтегазовой компанией Абу-Даби ADNOC (теперь XRG PJSC). Об этом говорится на сайте Covestro.

По информации Reuters, компания по ОАЭ пообещала сохранить ценные разработки и интеллектуальную собственность Covestro в Европе. Компании получили со стороны ЕС условное одобрение сделки, оцениваемой в $14,7 миллиарда.

Читайте также OpenAI помогут ОАЭ построить гигантский дата-центр

Эта покупка открывает доступ к передовым химическим технологиям для ADNOC. Covestro производит специальные материалы, используемые ведущими мировыми брендами в производстве автомобилей и смартфонов.

Covestro заявила, что после закрытия сделки начнет увеличение капитала на 1,17 млрд евро для стратегических инвестиций и последующей реализации своей программы устойчивого развития.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.