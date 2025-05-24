OpenAI помогут ОАЭ построить гигантский дата-центр — Finance.ua

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OpenAI помогут ОАЭ построить гигантский дата-центр

Мир
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OpenAI помогут ОАЭ построить гигантский дата-центр
OpenAI помогут ОАЭ построить гигантский дата-центр
OpenAI планирует помочь в создании нового мощного центра обработки данных в ОАЭ, который со временем может стать одним из крупнейших в мире и значительным расширением глобальных амбиций компании в сфере ИИ-инфраструктуры.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Ожидается, что разработчик ChatGPT станет одним из основных инвесторов в недавно анонсированном кампусе 5-гигаватного дата-центра в Абу-Даби. Участие OpenAI еще не окончательно решено, но официальное объявление может появиться в ближайшем будущем.
Американский техногигант Oracle Corp. также участвует в проекте и поможет разработать по крайней мере часть первой фазы кампуса в Абу-Даби.
После завершения строительства объект будет занимать 10 квадратных миль и будет использовать примерно столько же энергии, сколько пять ядерных реакторов.
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Не все 5 гигаватт достанутся OpenAI, а скорее будут распределены между несколькими компаниями.
MGX, инвестиционная компания Абу-Даби, также рассматривает возможность участия в проекте центра обработки данных вместе с OpenAI и G42. Другие американские партнеры могут присоединиться к проекту.
По материалам:
Економічна Правда
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