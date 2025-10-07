День финансов: система штрафных баллов для водителей, кредитная история, новая зарплатная модель для учителей Сегодня 17:45

Вторник, 7 октября. Водителям готовят штрафные баллы, учителям — более высокие зарплаты, а пенсионерам наконец-то начнут возвращать недоплаченные пенсии.

Система штрафных баллов для водителей

В Украине есть водители, которые регулярно превышают скорость и накапливают штрафы, но продолжают рисковать жизнью своей и других участников движения. Поэтому в Раде планируют внедрить систему штрафных баллов , которая уже давно используется в ЕС. Если водитель постоянно нарушает, он может потерять право управлять автомобилем.

Добавим, что с 1 октября 2025 года сервис Bolt снизил комиссию для всех водителей в Киеве до 20%.

Кстати, по данным Укравтопрома, в сентябре украинский автопарк пополнили более 23,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 37% больше, чем в прошлом году. По сравнению с предыдущим месяцем, спрос на такие авто увеличился на 3%. Больше всего украинцы покупают бензиновые авто, это более 45%.

Кредитная история

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о кредитной истории. Авторы документа уверены, что принятие законопроекта будет способствовать уменьшению доли просроченных кредитов, усилению финансовой дисциплины и обеспечению соблюдения международных стандартов защиты данных.

🎬 Хотите купить автомобиль, квартиру, сделать ремонт или уехать в отпуск, а денег здесь и сейчас нет. Что делать? Планировать. В новом видео на нашем YouTube-канале рассказываем о планировании и совершении больших покупок:

Новая зарплатная модель для учителей

В Раде предлагают ввести новую систему оплаты труда педагогов — фиксированную ставку в размере не менее трех минимальных зарплат. Если изменения будут приняты, новая модель начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

📢 «Сейчас молодой учитель с доплатой в 2 000 грн получает на руки около 8 200 грн, а мы хотим, чтобы он получал более 19 000 грн. Впервые мы видим реальную возможность это сделать» , — заявил председатель парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

В то же время, по данным НБУ, в годовом измерении рост медианной номинальной зарплаты замедлился с 19% г/г в августе до 16% в сентябре.

$100 тысяч за визу H-1B

В США изменили правила для иностранных специалистов, теперь оформление рабочей визы H-1B стоит $100 тысяч. На первый взгляд это могло бы создать трудности для украинских специалистов, которых приглашают в США. Однако опрошенные эксперты считают , что повышение стоимости визы не только не станет проблемой для украинской IT-индустрии, но и может открыть для нее новые возможности.

Рейтинг стран-симпатий граждан Украины

Как говорится в опросе, проведенном Центром Разумкова, украинцы лучше всего относятся к Нидерландам, Канаде и Норвегии. Такие страны возглавили рейтинг симпатий граждан Украины. Польша, долгое время занимавшая высокие позиции в подобных рейтингах, на этот раз не вошла даже в первую десятку.

Однако, по данным НБУ, украинцы занимают второе место после немцев по объему расходов в Польше, тратя почти 2 млрд злотых за квартал. За первые девять месяцев 2025 года количество украинцев за рубежом выросло на 166 тыс. человек, что значительно меньше, чем за аналогичный период 2024 года (390 тыс. человек).

💼 Начало полномасштабной войны рф против Украины не остановило поток прямых иностранных инвестиций в наше государство и открытие новых фирм с сугубо зарубежным капиталом. Именно за годы полномасштабного вторжения в Украину зашло и было зарегистрировано около 3 тысяч компаний с участием более 100 стран. Finance.ua проанализировал, что это за новые иностранные компании. Куда они вложили и продолжают вкладывать средства:

Ситуация на валютном рынке

Аналитики ICU сообщили , что уплата налогов в последние дни сентября помогла Национальному банку существенно сократить валютные интервенции и в то же время укрепить курс гривны. Но это временное улучшение.

Финансовые эксперты также рассказали , что сейчас выгоднее: переводить сбережения в валюту, продавать ее или вкладываться в другие финансовые инструменты.

Недоплаченные пенсии

Сотням тысяч пенсионеров на протяжении многих лет недоплачивали пенсии. Общая задолженность перед ними составила 85 млрд грн. Сейчас Кабинет Министров принял решение о возврате этих средств. Согласно документу, пенсионерам должны поэтапно возвращать деньги — ежемесячно вместе с выплатой текущей пенсии.

Налогообложение виртуальных активов

Доходы собственников криптовалют уже облагаются налогом, заявил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он также объяснил, какой подход предлагается в новом законе и что он изменит для тех, кто совершает операции с виртуальными активами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.