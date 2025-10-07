ПАРТНЕРСКАЯ
11-й Киевский международный экономический форум состоится в Киеве 16 октября
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Поделиться новостью
Также по теме
Топ-20 школ Украины для будущих айтишников
За 9 месяцев 2025 года таможенники выявили нарушений более чем на 10 млрд грн
Платные автономера: когда за их передачу придется заплатить
11-й Киевский международный экономический форум состоится в Киеве 16 октября
Венчурный бизнес: лидеры инвестиций в Украину (примеры)
Украина получит партию наземных роботов THeMIS от Нидерландов (фото)