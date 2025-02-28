Bolt запустив у Києві категорію Women for Women — Finance.ua

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Bolt запустив у Києві категорію Women for Women

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Bolt запустив у Києві категорію Women for Women
Bolt запустив у Києві категорію Women for Women
Онлайн-сервіс таксі Bolt запустив у додатку нову категорію Women for Women, обираючи яку, жінки можуть замовити поїздку з жінкою-водієм. Наразі вона доступна в Києві.
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У Bolt повідомили, що послуга буде доступною тільки пасажирам, які пройшли верифікацію і завантажили при виборі категорії документ, що посвідчує особу.
Документ буде звірено з обліковим записом Bolt, зокрема ім’ям, датою народження та фотографією. В межах перевірки від користувача вимагатимуть селфі, щоб підтвердити відповідність особи наданому документу.
Частка жінок серед активних водіїв застосунку в Україні становить приблизно 3%. У 2024 році вона зросла порівняно з попередніми роками, повідомили в Bolt.
Онлайн-сервіс таксі Bolt працює у більш ніж 50 країнах Європи та Африки, охоплюючи понад 600 міст. Компанія надає послуги спільного користування транспортом, включаючи виклик авто, оренду електросамокатів та електровелосипедів, а також оренду автомобілів.
Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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