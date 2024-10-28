Bolt та Uklon будуть працювати в одному з міст в комендантську годину — Finance.ua
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Bolt та Uklon будуть працювати в одному з міст в комендантську годину

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Bolt та Uklon будуть працювати в одному з міст в комендантську годину
Bolt та Uklon будуть працювати в одному з міст в комендантську годину
У Львові запустять пілотний проєкт для виклику таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години.
Про це повідомили у Львівській ОДА під час брифінгу.
Як розповів керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень, для пересування Львовом уночі необхідна перепустка, яку можна отримати в комендатурі.
Перепустку, а також військово-облікові документи, повинні мати водії сервісів, що працюватимуть у нічний час.
Що стосується пасажирів, то Тарас Грень зазначив, що перепустка не вимагатиметься в тих, хто пересувається містом за крайньої потреби.
Після узгодження всіх процедур із комендатурою проєкт легального виклику таксі під час комендантської години у Львові запрацює до кінця тижня. Комендантська година у Львові триває з 00:00 до 05:00 ранку.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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