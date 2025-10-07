В Украине планируют изменить правила относительно кредитной истории: Рада приняла в первом чтении законопроект Сегодня 17:04 — Кредит&Депозит

В Украине планируют изменить правила относительно кредитной истории: Рада приняла в первом чтении законопроект

Верховная Рада во вторник, 7 октября, приняла в первом чтении проект закона № 14013 о кредитной истории. Цель законопроекта — усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение ее качества, а также поощрение к ответственному кредитованию.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.

«Принятие законопроекта будет способствовать уменьшению доли просроченных кредитов, усилению финансовой дисциплины и обеспечению соблюдения международных стандартов защиты данных. Это важный шаг к стабильности и прозрачности украинского финансового сектора», — говорится в сообщении.

Основные положения законопроекта

Документ устанавливает правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй, включая сбор, обработку, хранение, защиту и использование информации о выполнении финансовых обязательств граждан.

Законопроект также:

уточняет список информации, включаемой в кредитную историю;

определяет сроки хранения данных (до 10 лет) и механизмы их уничтожения по истечении этого срока;

обязывает кредиторов передавать данные в бюро кредитных историй в течение двух рабочих дней.

Законопроект предусматривает также трансграничный обмен данными с согласия заемщика.

Новые механизмы защиты заемщиков

Одной из главных новаций является «стоп-кредит» — граждане смогут заявить о нежелании заключать новые кредитные договоры.

Граждане также получат право на бесплатный доступ к собственной кредитной истории и возможность исправления или удаления недостоверных данных.

Читайте также Что такое кредитная история: как ее проверить в Украине и за границей

Напомним, каждый украинец может самостоятельно проверить свою кредитную историю и размер долгов. Как проверить свою кредитную историю онлайн:



2. Приложение Кредитная история на iOS .

3. Приложение Privat24 или интернет-банк Приват24.

4. На

1. Телеграм-бот Кредитная история УБКИ.2. Приложение Кредитная история на Android 3. Приложение Privat24 или интернет-банк Приват24.4. На сайте Украинского Бюро кредитных историй.

Получить информацию о своей кредитной истории бесплатно можно только раз в год.

Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный инструмент, помогающий обращаться разумно с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.