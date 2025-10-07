0 800 307 555
В Украине планируют изменить правила относительно кредитной истории: Рада приняла в первом чтении законопроект

Верховная Рада во вторник, 7 октября, приняла в первом чтении проект закона № 14013 о кредитной истории. Цель законопроекта — усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение ее качества, а также поощрение к ответственному кредитованию.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
«Принятие законопроекта будет способствовать уменьшению доли просроченных кредитов, усилению финансовой дисциплины и обеспечению соблюдения международных стандартов защиты данных. Это важный шаг к стабильности и прозрачности украинского финансового сектора», — говорится в сообщении.

Основные положения законопроекта

Документ устанавливает правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй, включая сбор, обработку, хранение, защиту и использование информации о выполнении финансовых обязательств граждан.
Законопроект также:
  • уточняет список информации, включаемой в кредитную историю;
  • определяет сроки хранения данных (до 10 лет) и механизмы их уничтожения по истечении этого срока;
  • обязывает кредиторов передавать данные в бюро кредитных историй в течение двух рабочих дней.
Законопроект предусматривает также трансграничный обмен данными с согласия заемщика.

Новые механизмы защиты заемщиков

Одной из главных новаций является «стоп-кредит» — граждане смогут заявить о нежелании заключать новые кредитные договоры.
Граждане также получат право на бесплатный доступ к собственной кредитной истории и возможность исправления или удаления недостоверных данных.
Напомним, каждый украинец может самостоятельно проверить свою кредитную историю и размер долгов. Как проверить свою кредитную историю онлайн:
1. Телеграм-бот Кредитная история УБКИ.
2. Приложение Кредитная история на Android и iOS .
3. Приложение Privat24 или интернет-банк Приват24.
4. На сайте Украинского Бюро кредитных историй.
Получить информацию о своей кредитной истории бесплатно можно только раз в год.
По материалам:
Finance.ua
