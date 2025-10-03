Как получить 70% компенсацию от государства через ПриватБанк: детали єОселя Сегодня 16:32 — Кредит&Депозит

по программе єОселя. ПриватБанк подписал договор с Пенсионным фондом Украины и теперь для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов доступна компенсация части процентной ставки

Об этом пишет ПриватБанк.

Что предусматривает механизм?

возмещение 70% первого взноса по ипотеке (при авансе не более 30% стоимости жилья);

70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. грн. общего годового платежа);

до 40 тыс. грн на возмещение сопутствующих расходов при оформлении ипотеки — комиссий, сборов и страховых платежей.

«На практике это означает, что государство платит 70% от авансового взноса на недвижимость до 2 млн. грн. То есть первый взнос по кредиту составит лишь примерно 180 000 тыс. грн. А ежемесячная оплата по такому кредиту в первый год будет составлять до 4 тысяч гривен в месяц. Благодаря этому украинцы, у которых было достаточно сбережений, но мечтали о собственном жилье, смогут его приобрести на выгодных условиях», — говорит Дмитрий Мусиенко, член правления ПриватБанка по розничному бизнесу.

Напомним, с 10 сентября в рамках программы єОселя заработал механизм государственной компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Программа предусматривает:

Кто может воспользоваться

Компенсацию могут получить граждане, которые:

имеют статус ВПЛ или зарегистрированы на прифронтовой территории;

не владеют жильем на подконтрольной Украине территории;

не отчуждали жилье за ​​последние 36 месяцев, если оно не на территории боевых действий или оккупации.

