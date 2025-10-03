Как получить 70% компенсацию от государства через ПриватБанк: детали єОселя
ПриватБанк подписал договор с Пенсионным фондом Украины и теперь для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов доступна компенсация части процентной ставки по программе єОселя.
Об этом пишет ПриватБанк.
Что предусматривает механизм?
- возмещение 70% первого взноса по ипотеке (при авансе не более 30% стоимости жилья);
- 70% компенсации ежемесячных платежей в течение первого года кредитования (но не более 150 тыс. грн. общего годового платежа);
- до 40 тыс. грн на возмещение сопутствующих расходов при оформлении ипотеки — комиссий, сборов и страховых платежей.
«На практике это означает, что государство платит 70% от авансового взноса на недвижимость до 2 млн. грн. То есть первый взнос по кредиту составит лишь примерно 180 000 тыс. грн. А ежемесячная оплата по такому кредиту в первый год будет составлять до 4 тысяч гривен в месяц. Благодаря этому украинцы, у которых было достаточно сбережений, но мечтали о собственном жилье, смогут его приобрести на выгодных условиях», — говорит Дмитрий Мусиенко, член правления ПриватБанка по розничному бизнесу.
Напомним, с 10 сентября в рамках программы єОселя заработал механизм государственной компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Программа предусматривает:
- 70% компенсации первого взноса по ипотеке;
- 70% ежемесячных платежей в течение первого года кредита;
- до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки (комиссии, сборы, страхование).
Кто может воспользоваться
Компенсацию могут получить граждане, которые:
- имеют статус ВПЛ или зарегистрированы на прифронтовой территории;
- не владеют жильем на подконтрольной Украине территории;
- не отчуждали жилье за последние 36 месяцев, если оно не на территории боевых действий или оккупации.
