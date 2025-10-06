Какой будет доходность по депозитам в октябре: ответ банкира Сегодня 21:02 — Кредит&Депозит

На этой неделе, с 6 по 12 октября, ситуация на депозитном рынке, скорее всего, будет привычной. Украинцы смогут внести вклады с доходностью от 13% до 17% годовых.

В сентябре монетарный комитет Нацбанка не изменил учетную ставку, оставшуюся на уровне 15,5%. В то же время ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, которая определяет доходность гривневых вкладов, составляет 19%, рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

Поэтому, по словам банкира, средние ставки по гривневым депозитам кардинально не изменятся по крайней мере до конца октября.

Ожидается, что в банках на следующей неделе ставки по вкладам будут следующими:

в среднем они будут колебаться в пределах 13−14,5% годовых — в зависимости от срока размещения;

Самыми интересными для вкладчиков будут депозиты на 6−9 месяцев или год, где максимальная доходность может достигать 16,5−17% годовых.

«Осень всегда считается „горячей“ порой для депозитов: банки активно предлагают привлекательные условия, в том числе стартовые бонусы за открытие вклада, которые могут добавить к базовой ставке еще 0,5−1 процентного пункта», — говорит банкир.

По словам Замотаева, на фоне стабильного валютного курса и замедления инфляции такие предложения банков становятся весомым аргументом для тех, кто хочет не только сохранить, но и приумножить свои сбережения.

«Сейчас действительно один из самых благоприятных моментов для открытия гривневых депозитов. Инфляция в годовом исчислении продолжает снижаться, что делает депозиты не просто способом сохранить деньги, но и возможностью получить реальную прибыль», — подчеркнул Замотаев.

Банкир добавил, что пересчитав доходность вкладов с учетом инфляции, вкладчики могут заработать дополнительно 2−3% на своих депозитах.

Важно! Хоть НБУ и оставил в сентябре учетную ставку неизменной, однако уже на 23 октября запланировано новое заседание монетарного комитета. Тогда, по словам экспертов, регулятор может пересмотреть как ставку, так и другие монетарные инструменты.

Депозиты в октябре: что стоит знать

В начале октября для украинцев открылся один из самых благоприятных периодов размещения гривневых депозитов, как отмечают банкиры. Валютный рынок остается стабильным, а экономические факторы не создают существенных рисков. Это формирует уникальное «окно возможностей» для вкладчиков.

Наибольший интерес вызывают депозиты сроком от шести до девяти месяцев, а также на один год. В то же время из-за состояния неопределенности украинцы осторожно относятся к более длинным срокам размещения средств и редко выбирают депозиты более чем на год.

