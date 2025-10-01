Чистая прибыль банков побила прошлогодний рекорд Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Чистая прибыль банков побила прошлогодний рекорд

По итогам января-августа 2025 года чистая прибыль банковской системы выросла до 106,4 млрд грн.

Следовательно, кратковременное сокращение доходности банков остановилось, сообщает FinClub.

Это всего лишь на 321 млн грн больше, чем за восемь месяцев 2024 года, прошлогодний результат уже был историческим максимумом, и именно он в конце года стал основанием для повышения ставки налога на прибыль с 25% до 50%.

По данным НБУ, за восемь месяцев банки уплатили 29,5 млрд грн налога на прибыль, что на 1,2 млрд грн меньше, чем в прошлом.

Доходы банков за этот период выросли на 10% - до 372,9 млрд грн, а расходы — на 15% (до 266,5 млрд грн).

Процентные доходы увеличились до 264,2 млрд грн, в то время как процентные расходы выросли до 89,5 млрд грн, что позволило банкам удержать высокий уровень процентной маржи.

Рейтинг самых прибыльных банков Украины

прибыли. Это на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (78,922 млрд гривен). Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Первые позиции удерживают государственные банки — ПриватБанк и Ощадбанк, которые заработали 34,879 млрд гривен и 8,270 млрд гривен соответственно.

На третьем месте — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,737 млрд гривен.

Далее следуют — государственный Укрэксимбанк — 4,216 млрд гривен и частный ПУМБ — 3,568 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 сентября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц, включая предпринимателей, в банках Украины достигла 1,492 трлн грн. Это почти на 10 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Какую валюту выбирают для вкладов:

вклады в национальной валюте достигли 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн);

вклады в иностранной валюте составили 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн).

