Что такое кредитная история: как ее проверить в Украине и за границей — Finance.ua

Что такое кредитная история: как ее проверить в Украине и за границей Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

Что такое кредитная история: как ее проверить в Украине и за границей

Несмотря на войну, количество потребительских кредитов в Украине почти не изменилось и остается на уровне, находившемся до широкомасштабного вторжения россии.

Есть категория людей, которая неизменно берет быстрые кредиты в финансовых учреждениях и, так сказать, «не вылезает из долговой ямы». Кроме того, есть те, кто пользуется потребительскими кредитами банков, регулярно их погашает, балансирует.

Что такое кредитная история

Кредитная история содержит информацию обо всех кредитных операциях и долговых обязательствах заемщика и о решениях банков и финансовых учреждений о возможности предоставления кредита.

Об этом сообщает Финкульт.

Кредитная история заемщика содержит информацию о:

ранее оформленных кредитах и ссудах (размере, их сроке и сумме платежей);

своевременности и полноте погашения кредитов;

просрочке платежей и наличии просроченной задолженности;

обращении в коллекторские агентства;

судебных решениях, связанных с кредитными обязательствами.

Обратите внимание, что кредитная история позволяет увидеть информацию об истце по кредиту.

Ознакомиться с собственной кредитной историей можно, обратившись лично, онлайн или по почте в любое бюро кредитных историй.

Например, такое бюро, как:

ЧАО «Первое всеукраинское бюро кредитных историй».

ООО «Украинское бюро кредитных историй».

ЧАО «Международное бюро кредитных историй».

За границей

По закону эта услуга предоставляется один раз в год бесплатно. В дальнейшем информацию можно получить в бюро за символическую плату.

Услуга оповещения об изменении и проверке кредитной истории работает в приложении «Дія».

Позитивная кредитная история дает больше шансов получить одобрение на получение кредита и лучшие условия (например, более высокий кредитный лимит).

Негативная информация в кредитной истории может стать причиной отказа от кредита или худших условий получения кредита.

Как часто следует проверять кредитную историю

Эксперты советуют проверять свою кредитную историю не менее 1 раза в год. Это позволяет вовремя выявить и исправить любые ошибки и принять меры для исправления ситуации в будущем.

Советуем проверять кредитную историю, прежде чем оформить кредит и в случае заметной активности и непонятных сообщений о кредитных обязательствах.

Справка Finance.ua:

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 37 824 кредита на общую сумму 120,6 млрд гривен.

По состоянию на 1 июля 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 19 542 кредита на 67,2 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,4 млрд гривен. Это около 69% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен).



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