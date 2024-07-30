Государственную ипотеку в этом году взяли более 5,4 тыс. раз, почти три четверти — на «вторичке» Сегодня 20:45 — Кредит&Депозит

Государственную ипотеку в этом году взяли более 5,4 тыс. раз, почти три четверти — на «вторичке»

С начала года по программе доступных кредитов єОселя выдано 5 408 кредитов на сумму 9,2 млрд грн. Итого за все время действия программы более 11,7 тысяч украинских семей смогли приобрести новое жилье, получив кредиты на сумму более 18,6 млрд грн.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

«С начала 2024 года более 5,4 тысяч семей получили доступные кредиты на жилье. Подавляющее большинство оформивших кредит под 3% годовых — это военнослужащие ВСУ по контракту и силовики. Ипотеку под 3% получают также учителя, медики и ученые. Этой программой могут воспользоваться другие категории граждан, для которых процентная ставка составляет 7%», — отметила Бигун.

С начала года кредиты получили:

Военнослужащие и силовики — 2791;

Категория «Другие граждане» под 7% - 1372;

Педагоги — 405;

Медики — 401;

Ветераны под 7% - 167;

ВПЛ под 7% - 154;

Ученые — 118.

С начала года 3927 кредитов выдали на приобретение жилья на вторичном рынке, 1481 — на жилье первой продажи, из которых 309 — на стадии строительства. Также по программе єОселя украинцы приобрели 267 частных домов.

За прошедшую неделю 137 украинских семей оформили кредиты на 243 млн грн.

Банки-партнеры

Банками-партнерами єОселя: Ощадбанк, ПриватБанк , Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк и Таскомбанк.

Справка Finance.ua:

по данным Опендатабот, 11 165 кредитов на общую сумму 17,67 млрд грн было выдано за почти два года работы программы єОселя. 4840 кредитов или 43% от их общего количества было выдано за первое полугодие 2024 года. Средняя сумма кредита тоже увеличилась. Если в прошлом году эта сумма составляла 1,5 миллионов гривен, то в этом году она выросла до 1,7 миллионов гривен;

45% опрошенных украинцев считают программу єОселя недоступной, а наиболее эффективными способами решить жилищный вопрос в стране считают социальную аренду с правом выкупа и компенсацию части стоимости государством.



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