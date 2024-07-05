45% українців вважають єОселю недоступною (дослідження) — Finance.ua

45% українців вважають єОселю недоступною (дослідження) Сьогодні 14:02 — Нерухомість

45% українців вважають єОселю недоступною (дослідження)

45% опитаних українців вважають єОселю недоступною, а найбільш ефективними способами розв’язати житлове питання в країні вважають соціальну оренду з правом викупу та компенсацію частини вартості державою.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, з посиланням на результати соціологічного дослідження, проведеного наприкінці червня 2024 року компанією «Active Group».

Опитування показало, що 71,5% респондентів вважають, що в Україні не забезпечується рівний доступ до житла, обов‘язковість якого прописана на рівні Конституції.

«Найбільше в цьому переконані громадяни, яким довелося змінювати місце проживання, зокрема ВПО, які мешкають в орендованих квартирах або соціальному житлі, які не відповідають їхнім очікуванням. Придатне, зокрема з точки зору ціни, знайти може незначний відсоток громадян, в топі причин: дорога вартість оренди та незахищеність орендарів. При цьому, це здебільшого люди, яким від 33 до 55 років — таких майже 80% опитаних. А це саме ті люди, які активно розвиваються, мають дітей та потребують житла для підтримки своєї економічної активності», — зазначила Шуляк.

Інструменти вирішення житлового питання

Серед усіх можливих інструментів вирішення житлового питання найменше довіри у українців до фінансового лізингу — за нього проголосувало тільки 15% опитаних.

Суть інструменту у наступному — потенційний покупець обирає житло, лізингова компанія його купує і передає йому у користування. Покупець своєю чергою зобов’язується платити лізингові платежі і тільки після виплати всієї суми отримує право власності на це житло.

Щодо державної програми «єОселя» — лише 3,2% респондентів вважають її доступною, а більше ніж чверть опитаних взагалі про неї не знають. Частково доступною програму вважають 24,9% респондентів, а 45% вважають, що вона взагалі недоступна.

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Ще майже 60% респондентів підтримують можливий перегляд умов кредитування єОселі для ВПО, який передбачає зменшення ставки та першого внеску.

При цьому тільки 6% вважають, що повністю вирішити житлове питання можна буде за допомогою соціальної оренди, у тому числі, соціальної оренди з правом викупу, а п‘ята частина українців взагалі не вірять у її ефективність. А майже 43% українців вважають, що соціальна оренда житла з правом його викупу вирішить житлове питання хоча б частково.

«Це свідчить про недостатнє розуміння українцями поняття соціальної оренди. Хоча інформаційної кампанії, яка б пояснила, що таке соціальна оренда і як вона працює, фактично поки не було, майже половина респондентів сказали, що запровадження соціальної оренди вирішить проблему житла повністю або частково, що є досить позитивним результатом», — зауважила голова Комітету містобудування.

Державні механізми вирішення проблеми

Щодо різних механізмів розв’язання житлового питання, які може надати держава, пріоритети, за результатами дослідження, розподілилися наступним чином.

Компенсація частки вартості житла — найпопулярніший механізм з результатом 38,4%.

Соціальна оренда з правом викупу — другий за популярністю варіант з результатом 37,2%.

Соціальні спеціальні програми купівлі житла від органів місцевого самоврядування отримали підтримку у 30,4% респондентів.

Розширення програми «єОселя» та перегляд її умов для широкого загалу громадян підтримало 27,2%.

проблем ринку оренди житла українці відносять його Загалом, до найбільшихукраїнці відносять його тотальну тінізацію, відсутність державних програм оренди та незахищеність орендарів. Відсутність регулювання та належного адміністрування орендного ринку призводить до зменшених надходжень податків до міського та державного бюджету.

Також потрібно створити умови, щоб держава могла субсидіювати орендоване житло. Йдеться про соціальну субсидовану оренду. Окремо слід забезпечити дієвий механізм державного фінансування оренди житла у приватних будівельних компаній в інтересах, до прикладу, сімей загиблих воїнів. Зокрема, створити механізм державно-приватного партнерства.

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