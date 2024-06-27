Програма єОселя не вирішує проблеми ВПО, — Шуляк Сьогодні 10:35 — Нерухомість

Програма єОселя не вирішує проблеми ВПО, — Шуляк

Програма «єОселя» практично не вирішує проблеми внутрішньо переміщених осіб. Так, через низку обмежуючих критеріїв нею змогли скористатися лише 193 переселенці, що становить близько 1% усіх виданих кредитів.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк під час брифінгу.

«Програма „єОселя“ практично не вирішує проблеми наших ВПО. На рівні постанови Кабінету Міністрів прописано низку критеріїв, які просто унеможливлюють користування цією програмою цією категорією наших співгромадян. Відтак, на сьогодні тільки 193 внутрішньо переміщені особи змогли взяти кредит на придбання житла за програмою, це приблизно 1% від усіх кредитів», — заявила Шуляк.

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Вона зауважила, що це дуже мало і свідчить про те, що програму «єОселя» потрібно удосконалювати вже зараз, не чекаючи нового житлового законодавства.

Серед обмежуючих право переселенців на отримання пільгового кредиту, зокрема, є вимога стосовно того, що квартири, на придбання яких береться кредит, мають бути розташовані в будинку, якому не більше трьох років.

«Якщо подивитися на географію перебування наших переселенців, ми побачимо, що там, де вони перебувають, знайти житло, яке збудовано упродовж останніх трьох років, дуже складно. Також внутрішньо переміщені особи не можуть придбати будинки в сільській місцевості, хоча запит такий на сьогодні є», — розповіла Шуляк.

На її думку, варто також переглянути розмір первинного внеску та розмір пільгової ставки по іпотечному кредиту, який для переселенців становить 7%.

Всі зазначені пропозиції є складовою нової житлової політики, яка має на меті змінити ситуацію на ринку доступного житла на краще. Свої напрацювання депутат пообіцяла передати на розгляд у Міністерство відновлення та Міністерство економіки.

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